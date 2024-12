Anabel Pantoja valora la maternidad: "Creo que un recién nacido no necesita tantas tonterías"

Anabel Pantoja está viviendo en primera persona la maternidad y como lleva haciendo desde que es un personaje público no duda en compartir con sus seguidores cómo se encuentra. Instagram está siendo más o menos como su blog personal en el que va actualizando cómo va evolucionando diariamente, tanto ella como la pequeña Alma. La joven sevillana ha grabado un vídeo en el que hace una valoración de su maternidad después de 12 días de haber dado a luz y ha confesado que después de tantos consejos acerca de las necesidades que tendría su hija, finalmente el último miembro de la familia no necesita tantas cosas como creía que iba a necesitar.

"La semana ha sido buena. La peque está durmiendo por las noches e incluso hay que levantarla para las tomas. Eso que te dicen algunas personas de que cuando llegue el bebé ya no vas a dormir, bueno, dentro de lo que cabe estoy durmiendo". "Sigo asimilando el parto, cómo llegó . La miras y dice 'esto es mío para toda la vida; no es un muñeco con el que jugar un rato y cambiarle los pañales'", afirma la joven sevillana.

Pantoja habla también de todas aquellas personas conocidas que te quieren y te asesoran cuando vas a tener un bebé y te relatan la cantidad de cosas que hay que tener para la llegada del nuevo miembro de la familia. "Al final mi hija dentro de lo que gasta pañales, gasta leche, toallitas. No hay un exceso de productos que ella consuma. Utiliza dos muselinas, dos pijamas para por las noches y un poco de ropa pero nada más. Yo creo que los recién nacidos no necesitan tantas tonterías", afirma Anabel. La joven señala que teniendo lo "básico" no es necesario mucho más, eso dependerá de lo que los padres quieran tener.

La sevillana afirma que "mi hija gobierna y maneja mi casa" pero aun así esta muy contenta de poder compartir estos momentos tan bonitos y especiales con pareja y con su madre, que se ha mudado a la casa de la pareja para ayudarlas a adaptarse a la vida con la niña.