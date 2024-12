Anabel Pantoja responde a los compañeros que la critican tras su maternidad

Anabel Pantoja se encuentra actualmente experimentando las primeras semanas como madre primeriza y como es lo normal en estas situaciones la joven muestra su realidad sin filtro. La sobrina de Isabel Pantoja no quiere endulzar el posparto y habla de ello en sus redes sociales sin ningún tipo de complejo. De esta manera le da voz y apoyo al resto de madres que se encuentran en su misma situación y puedan estar pasando por las mismas cosas que ella está experimentando en los primeros días de su maternidad.

Además de comentar su situación actual, en la que se encuentra con ciertos dolores en su zona íntima e intenta hacer la vida lo más normal posible dentro de sus posibilidades, la joven pide comprensión por parte de los medios de comunicación. Habla concretamente de algunos compañeros de televisión los cuales han estado emitiendo su opinión de una manera cruel sobre ella y su maternidad. Pantoja pide comprensión en estos momentos en los que se encuentra tan vulnerable, ya sea por las hormonas o no, considera que juzgar sus comportamientos con tanta dureza es injusto. Invita a esos compañeros que les resulta tan "insoportable" tener que hablar de ella en las tertulias que se reúnan con los directores para decirles que prefieren tratar otros temas.

Anabel Pantoja no tiene problemas en que compañeros que la conocen hablen de ella o incluso amigos suyos se pronuncien al respecto de su recién estrenada maternidad, pero le duele que haya gente que ha compartido plató con ella que se ensañe de mala manera dadas sus circunstancias.

La prima de Kiko Rivera habla del choque de realidad con el que se ha encontrado tras haber dado a luz a su hija Alma, aunque afirma que se lo habían advertido la matrona, sus amigas o su madre, confirma que hasta que no se vive en primera persona no se es consciente de todo el cambio que supone a todos los niveles traer un hijo al mundo. Su cambio físico no es algo que preocupe especialmente a la sevillana, ya que asume que es lo que toca en este momento dado, pero sí que es cierto que quiere mostrarse tal y como es en redes aunque eso suponga no caerle bien a todo el mundo, algo que asume con naturalidad.

Anabel Pantoja pide un poco de sensibilidad porque además vive muy lejos de su ciudad natal, su familia y amigos y eso hace que la experiencia de ser madre se antoje aún más complicada. No obstante, cuenta con el apoyo incondicional de su madre que se ha mudado durante un tiempo para poder ayudarla tanto a ella como a su pareja, David Rodríguez, con el cuidado de la niña.