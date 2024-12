Anabel Pantoja comparte en redes cómo está llevando la maternidad: "El mejor regalo que me ha dado la vida"

Anabel Pantoja, sobrina de la cantante Isabel Pantoja, dio a luz hace ocho días, y desde entonces su vida ha cambiado de manera radical. La joven sevillana esperaba con gran ilusión la llegada de su hija Alma junto a su pareja, David Rodríguez y a partir de ese momento todo ha dado un giro de 180º para ellos. La influencer ha querido compartir en sus redes sociales cómo fueron los últimos momentos estando embarazada, el parto de la pequeña y cómo ha sido llegar a casa acompañada de un nuevo miembro más en la familia.

En los vídeos que ha subido recientemente Anabel Pantoja se puede ver lo emotivo que ha sido todo este proceso para ella y lo feliz y cansada que se encuentra después de la primera semana de la bebé en casa. A sus 38 años, la sevillana se ha convertido en madre por primera vez y lo ha hecho acompañada de su madre, Mercedes Bernal, que no quiso perderse el momento en el que su nieta llegaba al mundo y por esta razón voló hasta Canarias para acompañar a su hija en todo momento.

En el vídeo que compartió a las 48 horas de la llegada de su hija Alma quiso hacer una recopilación de los momentos más importantes de esas horas. En el post aprovecha para agradecerle el trato a los profesionales que la atendieron durante el parto y que también la acompañaron durante el embarazo. " El regalo que me dio @davidroal y la vida. Gracias Princesa porque has sido lo mejor que he podido hacer en estos 38 años que tengo. Eres ya para siempre y vamos a protegerte con la VIDA. Gracias @marta_matrona_gc y al Doctor Ramon Santana porque sin ellos no hubiera sido posible, sois mis ÁNGELES Por supuesto a mi doctor @scubasurfkite y la enfermera Lucía por todo mi embarazo 🙏🏼 OS ECHARÉ DE MENOS".

Pantoja ha afirmado en redes que ha sido una semana de gran revuelo y que todavía se están adaptando a la pequeña Alma y que es ella las que les va guiando sobre cómo deben hacer las cosas, los horarios a seguir y las pautas a la hora de alimentarla, cambiarla, etc. La prima de Kiko Rivera aún se está recuperando del parto y afirma que es una verdadera bendición para ella contar con el apoyo incondicional de David Rodríguez y de su madre, que se ha mudado a casa de la pareja para poder echarles una mano con lo que puedan necesitar a la hora de cuidar a Alma y que Anabel pueda recuperarse lo antes posible sin necesidad de hacer grandes esfuerzos.

La influencer ha querido recordar con unas cuantas imágenes cómo era su cuerpo hace tan sólo una semana y lo que ha cambiado desde entonces no sin cierta nostalgia al recordar su barriga de embarazada. Sin duda, Anabel Pantoja está viviendo uno de los momentos más dulces y a la vez más complicados, ya que el posparto es probablemente la etapa más difícil que puede experimentar una mujer. Aun así, la sevillana se muestra de buen humor y aprovecha los pocos ratos que tiene para ella misma para poder hablar con sus amigos y ponerse al día de las novedades que acontecen en sus vidas.