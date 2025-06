Anabel Pantoja se disculpa con su amiga Susana Molina por filtrar su vestido de novia: "Soy muy mala amiga"

Anabel Pantoja estuvo este fin de semana pasado en la boda de su mejor amiga, Susana Molina, la sobrina de Isabel Pantoja disfrutó del enlace de la influencer junto a algunos de sus mejores amigos y, por supuesto, de su pareja David Rodríguez. Era una fecha señalada en el calendario y es que Pantoja tiene un gran vínculo con Susana desde que ambas estuvieron viviendo en Madrid y trabajando como influencer.

La boda de Susana Molina y Guille Valle, celebrada en la Finca El Gasco se ha convertido en todo un evento social, sobre todo en redes sociales, ya que ambos gozan de una gran popularidad en internet. Molina ha querido llevar con gran discreción todo lo relacionado con su enlace matrimonial porque el miércoles verá la luz la revista donde ha posado en exclusiva. No obstante, el mejor secreto guardado: el vestido de novia, ha sido desvelado por una de sus invitadas: Anabel Pantoja.

La prima de Kiko Rivera estuvo muy pendiente de las redes sociales durante la boda de su amiga y subió bastante contenido para que sus seguidores pudieran ver todo lo que ocurría en la finca. En un momento dado, la sevillana compartió un carrusel de fotos con su pareja, David Rodríguez, pero Anabel no tuvo en cuenta que en una de ellas se veía a Susana Molina y se apreciaba el vestido de novia. La instantánea no duró mucho colgada en Instagram porque Pantoja la eliminó rápidamente, no obstante, hubo personas que sí pudieron verla y comenzó a circular tanto por redes sociales como por medios digitales.

Este descuido de Anabel Pantoja ha generado un gran revuelo y ha sido criticada por muchas personas, tanto es así que la joven se ha querido pronunciar al respecto. "Sí, soy muy mala amiga, la tranquilidad que tengo es que mi amiga sabe cómo soy y aparte no se ve nada, el miércoles saldrá en 'Semana' todo", afirmaba la sobrina de la tonadillera a Europa Press. En este medio explicó que no había sido la persona que había cogido el ramo de la novia y destacó su momento favorito. "Fue súper bonita y me lo pasé muy bien. El momento más emotivo fue la entrada de los novios".

El incidente ha quedado en anécdota porque no ha afectado en nada a los novios y a su futura exclusiva que saldrá en todos los kioscos mañana, 18 de junio. El fin de semana continuó con la reunión de influencers para disfrutar de poder estar todos juntos y descansar después de celebrar el amor de Susana Molina y Guille Valle.