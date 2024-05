Ana María Aldón estalla como nunca antes por esta dura acusación que le han hecho

Ana María Aldón ha estallado tras recibir una serie de duras acusaciones relacionadas con su situación económica. La colaboradora de Fiesta ha tenido que defenderse de las críticas que la acusaban de "pagar su casa con el dinero de Ortega Cano". Estas declaraciones surgieron después de que Aldón insinuara que José Ortega Cano, su exmarido, no cumplía con todas sus obligaciones como padre y que podría tomar medidas legales al respecto.

En su defensa, Ana María Aldón ha dejado claro que los problemas que generaron la polémica ya están solucionados. "Se ha solventado, hayan sido los problemas que hayan sido estos meses, está zanjado y no hay más que hablar de este tema", afirmó la exmujer del torero, indicando que la situación entre ellos ya no presenta conflictos.

Sin embargo, lo que más ha irritado a la colaboradora han sido los titulares que la acusaban de aprovecharse económicamente del torero. Con firmeza, Aldón desmintió tales afirmaciones. "No me voy a defender de esto, a mí nadie me regala mensualmente absolutamente nada. Yo no he hablado nunca del convenio regulador, no lo voy a hacer, esto que están diciendo es mentira", expresó con evidente rabia.

Ana María Aldón insistió en que ella misma paga su hipoteca cada mes y que no recibe ninguna ayuda en ese sentido. "La hipoteca la pago yo cada mes, no me la paga nadie. Si te refieres a una pensión de alimentos, no es ningún regalo", aclaró, refiriéndose al dinero que Ortega Cano le proporciona como parte de sus responsabilidades paternas. Además, reiteró que renunció a la compensatoria y que no daría más explicaciones al respecto, salvo en los lugares pertinentes.

Aldón también aprovechó para defender su reputación frente a los rumores que la tildan de "caza hombres". "No me dedico a cazar hombres, yo he hecho un bien muy grande en esta vida y de lo que más orgullosa me siento es de mi familia", aseveró, manifestando su hartazgo ante tales acusaciones.

La gaditana no ocultó su molestia hacia aquellos que generan titulares falsos y la califican de mentirosa. "Eres tú el que necesita crear esos titulares y llamarme mentirosa, ya está bien, ya por ahí no paso", afirmó contundente. Aldón subrayó que no hablaría más de tales circunstancias y criticó duramente a quienes mienten y denigran a personas para crear noticias sensacionalistas.

Aunque admitió que las informaciones provienen de la familia del torero, Ana María Aldón evitó dar nombres y reiteró que no desea hablar más del convenio regulador, insistiendo en que ella se hace cargo de sus propias responsabilidades económicas.