Alma, la hija de Anabel Pantoja, ya está en planta

La influencer Anabel Pantoja está viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida, el ingreso de su hija Alma en el hospital. El pasado 10 de enero la sevillana y su pareja, David Rodríguez, veían como su pequeña tenía que ser ingresada en la UCI. El pronóstico ha sido en todo momento reservado y hasta que no pasó el peligro, la sobrina de Isabel Pantoja no quiso comunicar nada acerca de cómo se encontraba su hija.

El estado actual de Alma es muy favorable y ya se encuentra en planta, ha podido salir por fin de la Unidad de Medicina Intensiva del hospital materno de Gran Canaria, un gran alivio para los padres primerizos. La pequeña cumplía en la jornada del 23 de enero, dos meses de vida y Anabel Pantoja quería compartir con sus seguidores el reel que grabó al antes de que naciera la pequeña y ha querido dejar un mensaje lleno de positividad. "Dos meses, mi vida y todos los que nos quedan por cumplir".

Poco tiempo después de que la influencer compartiese de nuevo este emotivo vídeo en el que aparece muy embarazada y durante el proceso de parto, fue María Patiño desde el Canal Quickie- la encargada de dar la gran noticia, su hija Alma ya se encuentra en planta tras días en la UCI. "Tengo que decir algo que ayer no me ajusté a la realidad, cosa que por cierto celebro. Me he equivocado. Alma ya está en planta y yo ayer cometí el error de decir que estaba todavía en la UCI. Me alegro de mi equivocación más que nunca", explicaba la presentadora de Ni que fuéramos Shh.

El periodista Antonio Rossi aportaba más información sobre cómo se encuentra la hija de Anabel Pantoja. "La evolución de Alma es positiva, según las últimas noticias. Siguen contentos y a la espera de que cuando tenga absoluta estabilidad ya decidan darle el alta. Las cosas que han ido viendo esta semana son todas positivas", ha comentado el colaborador. El futuro es esperanzador y se espera que si la pequeña sigue progresando pronto podrá volver a casa junto a sus padres.

La reportera de Vamos a ver ha comentado que la pareja ya ha comenzado a realizar una vida más 'normal'. "Tanto Anabel como David ya se permiten salir, pasear, hacer gestiones y respirar fuera del hospital. Queda un largo camino por recorrer, pero ahora desde la tranquilidad y la estabilidad", explicaba hace unos días.

Desde el pasado 10 de enero, la niña permanece en el hospital ingresada y han sido muchos los amigos de Anabel Pantoja y de David Rodríguez los que se han desplazado hasta la isla para apoyarlos en este trance tan complicado. Las familias de ambos tampoco han querido dejarlos solos en ningún momento y son los que se han encargado de que estuvieran atendidos los primeros doce días en los que ninguno de los dos ha querido salir del hospital por si había algún cambio en el estado de salud de su bebé.