Álex Ghita se convierte en el tercer expulsado de 'GH 3' y le manda un mensaje a Adara Molinero

Las semanas van pasando y en GH DÚO 3 cada vez van quedando menos concursantes. El tercer expulsado de la edición ha sido Álex Ghita, el ex de Adara Molinero, llevaba diciendo toda la semana que no le preocupaba estar nominado, es más, lo prefería porque ya no tenía mucho interés en mantenerse en el programa de Telecinco. Lo que estaban en la palestra eran Maica, Manuel Cortés y Álex, aunque el duelo final estuvo entre el hijo de Raquel Bollo y el ex de Adara.

Las primeras palabras del joven han sido: "La verdad es que me han hecho un gran favor, pasé una noche muy mala, veía cómo se iban a poner las cosas a partir de ahora y prefería irme". Su paso por el concurso no ha estado exenta de polémicas, ya que ha discutido con la mayoría de sus compañeros y afirmaba que algunos de ellos sí que lo echarán de menos ahora. "Habrá personas que les dolerá mucho, me lo hicieron saber de esa manera, alguna me lo ha hecho saber hacer pocos segundos y, por otro lado, se alegrarán por mí, de corazón quería terminar esta etapa", reconocía tras saber que era él el que abandonaba la casa de GH.

Una vez llegó Ghita a plató se enfrentó a la entrevista con Carlos Sobera y estuvieron haciendo un repaso de su paso por el concurso con algunos vídeos de los momentos más destacados del joven en la casa de Guadalix de la Sierra. Durante la charla con el conductor del programa, no solo hablaron de su paso por la casa, sino que también hubo tiempo para ver los vídeos en los que aparece Adara Molinero hablando del entrenador, unas palabras que distan mucho de ser amables.

Álex Ghita escuchó las críticas de Adara y concluyó "sigue siendo la misma refunfuñona de siempre". Le preguntó Sobera que qué opinaba de su ex pareja a lo que el entrenador personal respondió, "sigo opinando lo mismo de ella. Creo que es una chica increíble por fuera, por dentro como todo el mundo, virtudes y defectos. Algunos defectos pesan más que las virtudes".

Lo único que le ha recriminado Álex Ghita a Adara es que aclare algunas cuestiones sobre las que ha estado opinando. "Me gustaría que aclarase algunas cosas. Escribió mucho, se dedicó a grabarse vídeos con su madre en el sofá de casa, acabó borrando tuits… No sé por qué a veces escribe, borra. ¿En qué quedamos? ¿Opina así, no opina? Habla mucho, pero sinceramente no concreta en nada realmente. Pero no me sorprende lo que ha dicho", decía el tercer expulsado de la edición.