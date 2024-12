Alex Ghita: primer concursante de 'Supervivientes' 2025

Supervivientes 2025 calienta motores y comienza a llenar la lista de los concursantes que participarán en esta edición. Este reality se ha convertido en la estrella de Mediaset y es que en esta pasada edición de 2024, las polémicas, los enfrentamientos y las diferentes situaciones que se han vivido durante el concurso ha provocado que sea uno de los más seguidos, incluso por encima de Gran Hermano. Los nombres de los candidatos a pasar unos meses en el Caribe se empiezan a saber y el primer concursante es Alex Ghita, así lo ha confirmado La Razón. Según afirma este medio, el ex de Adara Molinero, las negociaciones entre él y la cadena están muy avanzadas y el fichaje está casi cerrado al cien por cien.

El entrenador personal no acabó muy bien con la ex concursante de Gran Hermano y tuvieron varias broncas. Sin duda, es un personaje que puede dar mucho juego durante el concurso, ya que destaca por su gran aspecto físico y una gran fuerza, características que le permitirán sortear con mayor facilidad algunas de las pruebas a las que se verá sometido durante su estancia en Honduras. Habrá que descubrir si también goza de la fortaleza mental suficiente para estar días pasando hambre, frío y las demás inclemencias meteorológicas que se viven en cada edición en Cayos Cochinos.

Carlo Costanzia y 'Supervivientes'

El hijo de Mar Flores es uno de los nombres que ha sonado hasta hace muy poco para la lista de personajes que vivirían en esta ocasión la experiencia de vivir unos meses en Honduras. No obstante, aunque él no ha hecho declaraciones al respecto, ha sido su pareja, Alejandra Rubio la que ha despejado las dudas acerca de si Carlo Costanzia participará en la edición de Supervivientes 2025. La respuesta que ha dado la menor de las Campos a la prensa ha sido un rotundo no.

"Igual que me lo han hecho a mí todos los años. Él ha dicho que no rotundamente. Ni se ha negociado, ni se ha preguntado, ni se ha llegado a hablar de nada. La única supervivencia que va a hacer Carlo van a ser las noches sin dormir cuando tengamos a nuestro hijo'", concluyó la hija de Terelu Campos. El joven se encuentra feliz con su recién estrenada paternidad y por ahora está volcado en los cuidados de su hijo Carlo y de su pareja, Alejandra Rubio. El parto de la joven tuvo que ser programado debido a que la joven sufría diabetes gestacional y finalmente el bebé nació por cesárea.

Otro de los nombres que pueden estar presentes en esta lista de edición del reality es Zayra Gutiérrez, hija de Guti y Arantxa de Benito que tuvo que abandonar el programa en 2024 debido a una lesión en la espalda. La joven expresó su deseo de volver a vivir esta experiencia porque suponía un verdadero sueño para ella.