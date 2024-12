Gran sorpresa para Bertín Osborne: Gabriela Guillén será concursante en 'Gran Hermano Dúo'

La revista Diez Minutos adelantaba en exclusiva que Gabriela Guillén será una de la participante de Gran Hermano Dúo, el reality que tantos años lleva acompañando a Telecinco en sus noches. La madre del hijo de Bertín Osborne ha sido la primera concursante de este programa del que por ahora no se conoce la identidad de los demás miembros del elenco. Según publica la revista mencionada con anterioridad, al parecer en esta edición no estará presente Jorge Javier Vázquez y los encargados de presentar las galas serán Carlos Sobera e Ion Aramendi.

Gabriela Guillén ex de Bertín Osborne tendrá que dejar durante unos meses a su hijo para poder participar en este reality y es que la joven paraguaya habría aceptado la oferta de la cadena y probablemente coincida con su amiga Raquel Arias. Esta será una nueva oportunidad para conocer más en profundidad a la joven con la que el cantante tuvo su última relación. Es probable que en la intimidad de la casa, Guillén, encuentre el momento de poder hablar largo y tendido de cuál es su relación actual con el padre de su hijo y cómo fue en su momento.

Gabriela acaba de abrir un centro de belleza, Duomar, en Madrid y lo ha hecho con una socia y sin la ayuda de su amigo El turronero, José Luis López, sino que ambas han pedido un préstamo ICO para hacer frente de los gastos del negocio. Se trata de un espacio bastante amplio en el que se pueden encontrar multitud de tratamientos tanto faciales como corporales. Hace menos de dos meses, la joven publicaba en sus redes sociales el proceso de cómo había sido montar este centro de belleza y mostraba el gran esfuerzo que hay detrás. También quiso compartir con sus seguidores un poco del evento de inauguración al que acudieron muchos de sus amigos para apoyarla en esta nueva etapa.

Guillén afirmó que no tiene ninguna relación con el padre de su hijo en la inauguración del evento. "Nosotros no tenemos ninguna relación. No tenemos una mala relación y no tiene por qué. Yo no sé su vida, no sé qué hace". No fue hasta el mes de septiembre de 2024 cuando Bertín Osborne conoció a su último retoño. En enero el bebé cumple un año de vida y se pueden contar con los dedos de una mano las veces que el cantante ha visitado al hijo que tiene en común con Gabriela Guillén.