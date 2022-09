Alberto Chicote visita Sevilla en el regreso de ‘Pesadilla en la cocina’: “Acabamos llorando”

Vuelve Pesadilla en la cocina, más pesadilla que nunca. El formato conducido por Alberto Chicote cumple diez años de historia en laSexta. El FesTVal de Vitoria ha sido el escenario de la puesta de largo de su nueva entrega, la octava, que se estrenará próximamente en la cadena de Atresmedia.

A lo largo de todo este tiempo, Pesadilla en la cocina se ha convertido en uno de los grandes puntales del entretenimiento de laSexta. Fue en el año 2012 cuando Alberto Chicote se enfundaba por primera vez una de sus ya míticas chaquetillas. Desde entonces, el equipo del programa ha visitado casi un centenar de restaurantes.

Sin duda, el regreso de Pesadilla en la cocina ha sido de lo más esperado por Chicote y su equipo. “Recuerdo una llamada que me hizo en junio de 2020, diciéndome que íbamos a intentar grabar en julio de 2020. Y aquí estamos, septiembre de 2022”, ha señalado el cocinero, asegurando que “hemos logrado ayudar de la forma correcta en estos nuevos tiempos”.

“El 13 de marzo estaba terminando de preparar las grabaciones de Pesadilla en la cocina. Con todo el horizonte, de repente se va todo al carajo”, ha explicado Chicote. “Durante todo ese tiempo, con cada uno de nosotros en nuestras casas, nos hemos preguntado cuándo podríamos volver mil veces. El programa necesita del cara a cara, no se puede hacer Pesadilla con mascarilla”, ha añadido el chef, que ha asegurado que las grabaciones no paraban de posponerse. “Y de marzo a julio, de julio a navidades, y no grabamos, hasta que por fin, la última vez, ya fue de verdad. Recuerdo que me entró como un canguelo en el cuerpo, sentí el vacío”, ha recordado.

Entre las historias de esta temporada, destaca una ubicada en Sevilla. “Unos mellizos no se podían jubilar porque el restaurante se iba a pique y recuerdo al equipo llorando cuando nos despedimos, diciéndoles que ojalá poderles volver a visitar pronto y que ya no estén dentro de la barra”, ha explicado Julieta Cherep, directora del programa.

Pesadilla en la cocina regresa al prime time de laSexta renovado. “Hemos cambiado la cabecera y la manera en la que grabamos el programa, para que sea más agradable para el espectador”, ha asegurado Pablo Abelenda, productor ejecutivo de Warner Bross.

'Pesadilla en la cocina', paraíso en audiencias

El formato ha contado siempre con un gran seguimiento por parte de la audiencia, acumulando más de 37,2 millones de espectadores únicos en su historia. Su debut en 2012 es el segundo estreno histórico de entretenimiento más visto de la cadena (2.802.000 y 13,7%). A lo largo de estos diez años, Pesadilla en la cocina ha logrado una media histórica del 10,9% de share y cerca de dos millones de espectadores.