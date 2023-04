El motivo por el que Mediaset ha despedido a Alba Carrillo: esto es lo que hará la colaboradora a partir de ahora

Alba Carrillo, una de las colaboradoras más populares de Mediaset, ha sido despedida fulminantemente por el grupo de Fuencarral. Según ha informado la revista Semana, Mediaset ha obligado a Unicorn Content, la productora con la que trabajaba Carrillo, a prescindir de la colaboradora.

La noticia ha cogido por sorpresa a todos, incluyendo a la propia Alba, que se encuentra muy triste e incluso enfadada por lo sucedido. La colaboradora ha rechazado dar declaraciones al respecto, pero según fuentes cercanas, Carrillo es "inteligente, precavida y muy hormiguita", así que seguro que tenía un plan B preparado.

Al parecer, Alba ha sabido ahorrar mucho dinero e invertirlo, con el objetivo de tener ingresos pasivos pese a no estar trabajando. Además, está estudiando el Grado de Criminología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

"Todo esto lo estoy haciendo con un objetivo y es subir a la mesa de mayores. Quiero que me den la oportunidad de hablar de sucesos porque mis futuros proyectos son la maternidad y, por qué no, opositar para ser policía judicial", señaló Carrillo hace un tiempo. "Sería muy feliz, lo combinaría con la televisión porque es lo que me llena, me encanta, me da mucho tiempo libre para estar con mi hijo que es mi prioridad”.

A pesar de su despido, Alba cuenta con más de 742.000 seguidores en Instagram, una cifra lo suficientemente alta como para poder vivir también de las colaboraciones con marcas en redes sociales. Además, sus seguidores han salido en su defensa a través de las redes sociales, mostrando su apoyo a la colaboradora y pidiendo su vuelta a los programas de televisión.

El motivo del veto parece estar relacionado con la operación Deluxe contra La Fábrica de la Tele, en la que Alba estaba personada. Según fuentes cercanas, "Alba ha sido vetada por estar personada" en esta causa. "No va a volver. Telecinco no quiere tener a nadie trabajando que demande a sus productoras".

La noticia del despido de Alba Carrillo ha causado una gran sorpresa en el mundo de la televisión y ha generado un gran debate en las redes sociales. A pesar de todo, Alba parece tener un plan B bien preparado y cuenta con una legión de seguidores que la apoyan en todo momento.