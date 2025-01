Adrián Creus confiesa cuál es su relación actual con Nerea tras 'GH'

La última edición de Gran Hermano ha traído cola a pesar de haber terminado ya y es que la relación de Nerea y Luis ha estado en el punto de mira de los espectadores ya que no se encontraban en su mejor momento. Un nombre que ha sonado desde el primer instante cuando se ponía en entredicho la continuidad de Luis y Nerea ha sido el nombre de Adrián Creus.

Ha sido Adrián Creus el que ha visitado el plató de En todas las salsas para someterse a un cuestionario donde debía responder a las preguntas de los colaboradores de dicho pódcast, son preguntas de lo más afiladas y en las que se espera que el invitado conteste con total sinceridad y así ha sido. El ex concursante de Gran Hermano ha confirmado que ha empezado una relación con Nerea ahora que esta ha roto con su novio Luis.

La crisis que existía entre Nerea y Luis por una supuesta infidelidad por parte de él ha motivado que finalmente, la pareja se rompa de manera definitiva. Ha sido el madrileño el encargado de desvelar todos los secretos que se esconden detrás de esta ruptura. Nerea y Adrián han estado más juntos de lo normal y eso los seguidores de ambos lo han notado y han hecho que salten las alarmas.

Este acercamiento entre Nerea y Adrián ha supuesto un gran motivo de conflicto entre Nerea y su ya ex pareja, Luis, que ha estallado recientemente en el programa que tiene Fani Carbajo en MTMAD. El influencer ha contado en En todas las salsas la verdad acerca de su situación actual. "He caído en la tentación, estamos viendo a ver qué pasa". Creus ha querido ser muy claro y ha revelado todos los datos de su relación con Nerea y ha confirmado la ruptura de Nerea y Luis.

Adrián no está muy contento con la imagen que se está proyectando de su ex compañera de reality y afirma que ella "tiene muchas cosas que hablar". "A ella se le ha intentado dejar de una persona que no es así, de una mujer tóxica que no es. Fuera he visto cosas y Luis no es como nos ha mostrado en la casa. La actitud de Nerea no ha sido la correcta, pero tampoco sabemos lo que hay detrás", comentaba el madrileño.

Después de los rumores acerca de su relación con Nerea, ha confirmado que ella si le ha sido infiel a Luis con él. El exconcursante de Gran Hermano habla claro sobre el punto en el que se encuentra su relación con la madrileña y se sincera sobre sus sentimientos hacia ella dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Habrá que esperar a ver en qué queda toda esta historia de amor.