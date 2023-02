Preocupación por Kiko Rivera: ingresado en el hospital el día de su cumpleaños

Kiko Rivera ha preocupado a sus seguidores y seres queridos. El hijo de Isabel Pantoja ha acudido al hospital en el día de su 39 cumpleaños debido a unos fuertes dolores que no le permitían continuar su día con normalidad. El DJ, que comienza a acostumbrar a los suyos a sus múltiples problemas de salud, ha acudido al hospital en plena madrugada del jueves, sin poder moverse del dolor.

El propio Rivera ha sido el encargado de anunciar a su millón de seguidores de Instagram de su mala fortuna en el terreno de la salud. Kiko Rivera ha publicado una instantánea en la que aparece ingresado en el hospital con una vía intravenosa. Esta fotografía ha revolucionado a sus seguidores, que rápidamente se han preocupado por su estado de salud, pues este susto llega tres meses después del ictus que sufrió el DJ.

"No se alarmen. Pero duele tela, telilla, tela. Así empecé anoche de madrigada mi cumpleaños. Bienvenidos 39", ha señalado el marido de Irene Rosales. A las horas, Kiko Rivera ha sido dado de alta con una recuperación casi completa. "He pasado una noche de perros. Un cólico nefrítico. Fui de madrugada al hospital... ahora me duele, me duele menos, pero bien entrada en los 39, chiquillo... madre mía... no veas cómo duele. No sé si esto lo habéis tenido alguna vez, pero no se lo deseo ni al peor de mis enemigos", ha señalado.

Al parecer, este cólico nefrítico se quedará en un mal recuerdo del cumpleaños del DJ. Rivera ha asegurado que pese a todo tenía fuerzas "para poder soplar las velas y tomarme un cachito de tarta". Sin duda, esta situación no ha permitido a Kiko celebrar su cumpleaños por todo lo alto como tenía previsto. Aun así, tampoco ha invitado a su madre, Isabel Pantoja, a comer tarta juntos, pues la tonadillera se encuentra de gira musical por Estados Unidos.

¡Pillado! Kiko Rivera, fumando y comiendo una hamburguesa en plena calle. ¿Y la vida sana de la que presume? https://t.co/NsxkMLCQrg — CHANCE (@CHANCE_es) February 1, 2023

En otro orden de cosas, las cámaras han pillado a Kiko Rivera llevando otra vez una mala vida. Europa Press registró como el DJ fumaba y comía hamburguesas de una famosa cadena de comida rápida. Estas imágenes aparecen justo después de que el propio Rivera explicara que había dejado de fumar en La Resistencia de David Broncano.