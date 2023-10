Maria José Campanario rompe la promesa con Jesulín de Ubrique: lo que ha hecho lo cambia todo

María José Campanario y Jesulín de Ubrique han cambiado. La mediática pareja nos ha acostumbrado a no mostrarnos absolutamente ningún detalle de su vida privada. Pese a tener una hija influencer, Julia Janeiro, el matrimonio no se deja ver demasiado por los medios de comunicación, ni tampoco por las redes sociales, siendo muy exquisitos con su intimidad. Es por ello que ahora sorprende que, sin previo aviso, hayan roto su promesa de no mostrar absolutamente nada, abriendo las puertas de su privacidad.

Jesulín de Ubrique ha celebrado estos días una gran comida en Ambiciones. El diestro ha invitado a todos los concursantes de Masterchef Celebrity, para celebrar el éxito en audiencias del programa. Una comida en la que no faltó de nada, y donde se compartieron grandes momentos de risas y complicidad.

La fotografía que ha compartido el torero es muy familiar. Aparecen Samantha Vallejo-Nágera, Rania Llasera, Pepe Rodríguez y María José Campanario, muy sonriente y feliz. Todo apunta a que están pasando por un momento muy dulce. Al encuentro también acudieron Miguel Diosdado, Blanca Romero, Toñi Moreno, Palito Dominguín, Álvaro Muñoz Escassi, Jorge Sanz y parte del equipo técnico de Masterchef.

Sin duda, Masterchef Celebrity está siendo una gran experiencia para el torero. Jesulín de Ubrique es considerado uno de los concursantes más estrategas de la edición. El torero habla claro siempre, exponiendo quién considera que es más fuerte o más débil de sus compañeros. Siempre que puede, entra en la competición más feroz, intentando ganar a sus rivales en cada prueba.

Volviendo a las instantáneas, Jesulín de Ubrique ha compartido imágenes de una jornada muy apetecible. Los compañeros disfrutaron de un día de piscina. María José Campanario y Blanca Romero se secaron juntas en dos toallas al sol. Por su parte, Álvaro Muñoz Escassi mostró su habilidad toreando una vaquilla en el ruedo que tiene Jesulín en casa.

Estas imágenes de complicidad entre Jesulín de Ubrique y María José Campanario no son muy habituales. La última vez que se dejaron ver juntos a través de las redes sociales fue por su aniversario. “Que vengan, al menos, 21 años más juntos. Feliz aniversario, amor”, espetaba por entonces Jesulín a través de su perfil de Instagram.