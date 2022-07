Ana Luque, expulsada de Supervivientes 2022

Se acerca la final de Supervivientes y los aventureros luchan por mantenerse en el reality. Anabel, Nacho, y Marta están más cerca que el resto de sus compañeros del cheque del premio final. Por el contrario, Ignacio, Alejandro y Ana se han sometido a una de las últimas expulsiones de la edición, en un tenso duelo entre el Borbón y Luque, en el que Ignacio de Borbón ha salido victorioso.

Las constantes peleas entre los concursantes e Ignacio de Borbón han protagonizado la gala, que desde la salida de Kiko Matamoros ha perdido ritmo televisivo. Se nota que los noveles aun no controlan los tempos de la pequeña pantalla. Una de las peleas más fuertes ha sido entre el Borbón y Nacho Palau. El benjamín de Supervivientes ha controlado cómo se preparaba la comida con mucha ansia, incordiando a sus compañeros. Ante la reprimenda de Nacho, Ignacio ha empezado a quejarse.

"Vete a llorar a otro lado, todo el puto día con la comida", ha espetado Palau. "¿Por qué se tiene que liar todo esto por sentarme aquí?", ha preguntado Ignacio, que no ha entendido que se molestaran tanto por querer controlar el reparto de la comida. "¿Quieres que hable, Nachito?", ha preguntado con tono amenazante Marta Peñate, que ha asegurado ver a Ignacio comiendo comida de más a escondidas de sus compañeros.

"De verdad que no quería ver el reparto, solo quería estar con vosotros. En una esterilla caben tres de sobra, pero se ve que todo sienta mal", se ha defendido Ignacio. "Yo no pienso que se victimice, él ha estado muy pendiente de la comida, con mucha ansiedad, y mis compañeros no le aguantan nada, le tienen muchas ganas", ha explicado Peñate ante las preguntas de Carlos Sobera sobre la discusión.

"Hablé con él (Ignacio) y no le tengo ganas. Me saca de quicio, creo que le conozco y el tema de la comida me molesta. A él no le puedes rozar de arena porque de seguida salta. Pero vino y se encajó entre Ana y yo simplemente para controlar", ha detallado Palau. "No soporto que sea tan tiquismiquis, todo lo quiere perfecto, pero él no se lo aplica. Está todo el día controlando la comida", ha añadido Ana Luque.

Otro de los temas que han removido la convivencia ha sido la consideración de los concursantes, concretamente de Alejandro Nieto, en relación con que Anabel Pantoja no se merece ganar Supervivientes. "Os he oído hablando de que no me merezco ganar. Quiero que gane Alejandro, pero me molesta mucho que se diga eso. Estoy cansada de escuchar historias", ha asegurado la sobrina de la tonadillera. "Llevo casi todo el concurso haciendo campaña por Alejandro y ahora dice esto. Valoro todo lo que hacéis todos y a mí no se me valora nada nunca", ha añadido Anabel al borde del llanto.

"Estoy harta de que siempre se diga lo mismo. La audiencia vota y decide el destino de todos nosotros. Yo no pescaré cincuenta peces, ni haré las pruebas, pero no hace falta decir que no me merezco ganar. Yo hago de todo, desde las siete de la mañana a las siete de la tarde", ha culminado Pantoja. Ante esta situación, Alejandro Nieto ha querido disculparse. El portuense ha asegurado que "Anabel es una tía que siempre está activa. Yo nunca he dicho que sea mala superviviente".