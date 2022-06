Amaia muere atropellada en la nueva campaña de la DGT y reacciona a ello

Como es habitual, la DGT ha publicado su campaña de concienciación de cara a las escapadas veraniegas de los españoles. Este año, los ya populares anuncios televisivos que relatan la realidad de los accidentes en carretera se han querido centrar en personas famosas. Amaia Romero, ganadora de Operación Triunfo 2017, y el actor Eduard Fernández han "muerto" atropellados en una brutal secuencia no apta para todos los públicos.

"El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas y muchas de ellas fueron en verano", explica Amaia mientras camina por una carretera. "Algunas por no llevar elementos reflectantes, otras por imprudencias del conductor.... No llegamos a ser conscientes a no ser que sea tu hermana, tu hijo o alguien famoso", ha añadido la artista, que automáticamente pasa a ser brutalmente atropellada, quedándose estirada en el suelo.

Bajo el eslogan "saberlo es empezar a evitarlo", la DGT pretende concienciar a la ciudadanía, en un intento de reducir los accidentes mortales de tráfico en verano. La versión con Eduard Fernández es muy parecida a la de Amaia. "En España muere mucha gente atropellada, mucha más de la que creemos", explica el actor en un tono solemne mientras estaciona el coche en un lado en plena carretera. "Unos al salir del coche por una avería, otros caminando por el arcén, otros por una distracción sin más. La verdad es que no somos conscientes hasta que la víctima es tu padre, tu novia, tu hija, o un famoso", sentencia justo antes de saltar por los aires atropellado por un coche, impactando contra el suelo con la cabeza y mostrando mucha sangre.

Sin duda este tipo de anuncios impacta a los espectadores que los ven, logrando muy bien su función. La propia Amaia ha hablado sobre su experiencia participando en esta campaña. "¿Es fuerte, eh?", preguntaba con una sonrisa de satisfacción la cantante a la prensa. "Ha sido muy gratificante, la verdad. Ha sido muy guay", ha culminado, mostrándose orgullosa por el trabajo realizado.