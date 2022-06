Adriana Ugarte explica cómo una red de prostitución de lujo intentó captarla

Los invitados que pasan por La Noche D cuentan siempre anécdotas muy graciosas que entretienen al público de casa. El buen rollo que transmite Eva Soriano ayuda a que los famosos se suelten y expliquen sus historias más secretas y no siempre son tan alegres como se espera. Es el caso de la vivencia que ha compartido Adriana Ugarte, que confesó en el programa de La 1 que una red de prostitución de lujo intentó captarla cuando tenía tan solo 19 años. “Al salir de la universidad, en el metro, me puse a hablar con una chica”, explicó Ugarte, que aseguró que rápidamente la conversación empezó a enturbiarse.

Adriana Ugarte explicó que le gustaba mucho hablar con desconocidos, pero que aquella conversación más que una charla parecía un interrogatorio. "Me preguntó qué edad tenía, si estudiaba, si tenía novio…”, señala la actriz, remarcando que la mujer no contestaba a las preguntas que le realizaba la propia Ugarte. Fue en una de esas preguntas que la desconocida dio el giro definitivo: “Conozco a un chico que es muy majo y le gustaría mucho ir a cenar una vez a la semana y que os fuerais de fin de semana rural, como tres días”.

Ugarte, que empezó a olerse por donde iba el tiro, declinó la propuesta. Pese a ver que no era algo normal, la actriz no supo atar cabos y no fue hasta llegar a casa y explicárselo a sus padres que le avisaron de lo grave que era aquella situación. “Cuando llegué a casa y se lo conté, me lo dijeron: Adriana, eso es prostitución de lujo”, relata la actriz, culminando su relato.

Adriana Ugarte, una de las protagonistas de Parot

La 1 estranará próximamente Parot, una serie de intriga que cuenta con Adriana Ugarte en su reparto. Nuestro compañero Francisco Andrés Gallardo entrevistó en este vídeo a la actriz, que encarna a la policía Isabel Mora, encargada del caso de un asesino que está ajustando cuentas con unos excarcelados peligrosos. Un juego de enigmas a lo largo de diez episodios.