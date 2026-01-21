Zarzuela en Puerto Real: Teatro Lírico Andaluz lleva al Principal 'La del Manojo de Rosas'

El próximo 6 de marzo a las 19:00 horas, el Teatro Principal de Puerto Real acogerá la representación de ‘La del manojo de rosas’, uno de los títulos más emblemáticos del género lírico español, de la mano de Teatro Lírico Andaluz. Las entradas ya están disponibles en www.tickentradas.com y en la taquilla del teatro.

La del manojo de rosas es un sainete lírico en dos actos, con música del maestro Pablo Sorozábal y libreto de Anselmo C. Carreño y Francisco Ramos de Castro, estrenada en 1934 en el Teatro Fuencarral de Madrid con gran éxito.

Ambientada en un barrio madrileño de los años 30, la obra combina una historia sentimental con elementos costumbristas y una crítica social suave y elegante. Destaca por su retrato del Madrid castizo y por una partitura donde Sorozábal mezcla ritmos tradicionales del sainete —como el pasodoble, chotis y mazurca— con influencias modernas como el fox‑trot. Considerada una de las zarzuelas más representativas del siglo XX, La del manojo de rosas se mantiene viva por su frescura, su música inolvidable y su retrato universal de las relaciones humanas. La interpretación de Teatro Lírico Andaluz promete acercar al público de Puerto Real una puesta en escena fiel al espíritu original, llena de ritmo, humor y emoción.

La primera compañía lírica de Andalucía

Teatro Lírico Andaluz es la primera compañía lírica de Andalucía que actúa en la comunidad, España y el extranjero. Además, han actuado repetidamente en Alemania, Roma, Lituania y Dubai.

La compañía realiza temporada en los mejores teatros: Teatro Cervantes de Málaga, Teatro Isabel la Católica de Granada, Gran Teatro de Huelva, Teatro López Ayala de Badajoz, Gran Teatro de Córdoba, Palacio de Congresos de Málaga, Granada y Marbella, Real Liceo de Córdoba, Teatro Sala Cajasol de Sevilla, Auditorio Maestro Padilla de Almería… El éxito obtenido ha significado repetir por sistema. Más de mil grandes producciones avalan su labor.

Teatro Lírico Andaluz se caracteriza por una puesta en escena dinámica y divertida, que crea un ambiente de complicidad con el público. Esto sólo es posible porque cuentan con los mejores artistas a nivel nacional. Desde sus filas se han formado grandes artistas que actualmente actúan en los mejores teatros de España. Ha sido una verdadera escuela lírica y musical para todos integrantes de la misma.