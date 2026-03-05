El XXXVII Cross de San Sebastián se celebra en Puerto Real el 14 de marzo

El deporte vuelve a ser protagonista en Puerto Real con la celebración del XXXVII Cross de San Sebastián, una de las pruebas más tradicionales del municipio, que tendrá lugar el 14 de marzo a partir de las 10:00 horas. Podrán participar todos los atletas que lo deseen, siempre que se ajusten a las edades y categorías marcadas por la organización. Las inscripciones deberán realizarse exclusivamente online a través de la plataforma oficial de la Federación Andaluza de Atletismo: www.atletismofaa.es hasta el 12 de marzo (fecha límite para formalizar la participación).

La competición se desarrollará en el circuito natural ubicado en la Pinaleta Derqui y El Almendral, mismo entorno del año pasado para esta prueba de campo a través que cada edición reúne a atletas de diferentes categorías y niveles (300 en 2025). La concentración previa de los participantes se realizará en la Piscina Municipal de Verano, punto de encuentro para la organización y los distintos clubes colaboradores.

La primera carrera será la de los Senior, Promesas, Juniors y Juveniles masculinos y femeninos que dará comienzo a las 10:00 horas, y la última a las 13:45 horas que será la de los Pitufos y Pañales. Los dorsales se podrán recoger, en el lugar de concentración a partir de las 8:30 horas. Al finalizar las pruebas y de forma alterna, en cuanto las carreras terminen, se entregarán las medallas y trofeos (1ª entrega sobre las 12:00h. y 2ª sobre las 14:00h.).

La prueba está organizada por el Ayuntamiento de Puerto Real, contando con la colaboración de Cooperactiva SC Andaluza del Complejo Municipal de Piscinas, Club Atletismo Puerto Real, Club Deportivo Maratón Puerto Real y Club Triatlón Puerto Real. El concejal de Medio Ambiente, Iván Canca, ha sido quien ha presentado la prueba y ha agradecido el apoyo de los clubes locales, del Complejo Municipal de Piscinas, de las distintas áreas municipales implicadas en esta cita deportiva y de la empresa pública GEN, que un año más coopera en el evento.

Además de esta prueba, se disputará de manera conjunta el Campeonato Provincial y Local de Campo a Través de Puerto Real, lo que atraerá a deportistas de toda la provincia.