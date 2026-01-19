Vuelven las quejas por la mala climatización de los paritorios del Hospital de Puerto Real

Las mujeres que dan a luz en el Hospital Universitario de Puerto Real vuelven a denunciar que los paritorios presentan “temperaturas excesivamente bajas”, una situación que ya se ha repetido en otras ocasiones y que afecta tanto al bienestar de las madres como al de los recién nacidos y del personal del propio servicio.

Según testimonios recogidos por el sindicato Comisiones Obreras, en los últimos días, “las salas de parto y dilatación no mantienen una temperatura adecuada, obligando a las mujeres a soportar frío en un momento especialmente delicado desde el punto de vista físico y emocional”. Esta circunstancia resulta para el sindicato “especialmente preocupante” en el caso de los recién nacidos, para quienes “el control térmico es fundamental en sus primeras horas de vida”.

Según denuncia el Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Cádiz, profesionales sanitarios del propio centro han alertado también de que estas condiciones no son las recomendadas por los protocolos asistenciales, que subrayan la importancia de mantener un ambiente térmico adecuado para garantizar una atención segura y humanizada durante el parto.

Usuarios, trabajadores y el Sindicato CCOO recuerdan que el problema ya fue denunciado hace varias semanas sin que se haya dado una solución definitiva ya que no se ha terminado de adecuar la temperatura en la unidad, lo que “evidencia una falta de medidas eficaces por parte de la dirección del centro”.

Los profesionales mantienen que la atención al parto debe realizarse en un entorno que priorice la salud, el confort y el respeto, y no puede verse comprometida por problemas que son fácilmente evitables con una adecuada gestión de las instalaciones.

“Las instalaciones de los paritorios no son las adecuadas, son construcciones obsoletas que necesitan ser reformadas porque además de las condiciones inadecuadas de temperatura existen problemas reiterados con las canalizaciones de los sanitarios, que desprenden olores muy desagradables, ausencia de quirófano cercano en caso de urgencia intraparto e inexistencia de salida de emergencia si existe la necesidad de evacuación por incendio”, recuerda CC.OO.

Todo ello ha sido reclamado ante el departamento de Salud Laboral por CCOO mediante las vías habilitadas para ello y por el equipo de profesionales que trabajan en paritorios. Ante esta situación, desde CC.OO se reclama a la gerencia del Hospital Universitario de Puerto Real (HUPR) que actúen de manera urgente para corregir las deficiencias en los paritorios y garanticen unas condiciones dignas y seguras para madres, bebés y profesionales.