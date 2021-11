Vecinos del Río ven "desmedida y provocadora" la actuación policial en el barrio durante la huelga

La Plataforma Río San Pedro, el principal colectivo vecinal de la barriada puertorrealeña, ha condenado las actuaciones de los antidisturbios de la Policía Nacional en las calles de la barriada, durante la jornada de protestas del metal, “con la escusa de evitar el corte de la carretera que une los dos puentes de la Bahía”.

Los vecinos consideran “desmedida, desproporcionada y provocadora la actitud de las fuerzas del orden público, aterrorizando a nuestros mayores y niños, utilizando materiales antidisturbios agresivos junto al colegio y una guardería, circulando y disparando bolas de goma, e incluso el paso de una tanqueta por las calles”. Los representantes vecinales relatan que los escolares salieron del colegio “asustados”, tras tener que cerrar las persianas y las ventanas y haber vivido algún momento tenso antes del inicio de las clases.

Recuerda la Plataforma que el Río San Pedro es “un barrio obrero y pacífico” que soporta una “tasa de paro que haría ruborizarse a cualquier gobierno de la Europa occidental”. “Soportamos estoicamente nuestra situación económica y social con paciencia y sin altercados, por lo que exigimos respeto hacia las vecinas y vecinos del Río San Pedro”. Aprovechan los vecinos para criticar la falta de organización por parte del Ayuntamiento a la hora de reordenar el tráfico porque los coches no sabían por dónde coger en pleno conflicto.

“Los vecinos y vecinas no somos terroristas, queremos trabajar y vivir dignamente”, dice. Le piden al subdelegado del Gobierno, José Pacheco, que “traiga más carga de trabajo y que las tanquetas las deje en las cocheras. Le recordamos que siempre hemos sido un barrio luchador, que persigue vivir mejor y dignamente, por lo que no dudaremos en luchar si no se nos respeta”, finalizan.