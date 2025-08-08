Vecinos de una urbanización en Puerto Real, sin luz en plena ola de calor por un conflicto con la promotora

Los residentes de la primera fase del residencial M18 Villanueva Golf, en Puerto Real, denuncian haberse quedado sin suministro eléctrico ayer jueves tras meses de problemas derivados de la falta de contrato con la compañía eléctrica. La situación afecta especialmente a personas vulnerables, como dos recién nacidos, una mujer de 95 años y un vecino con una afección cardiaca que depende de una máquina para vivir.

Según relatan los afectados, en noviembre de 2022 se escrituraron las viviendas de la fase 1, que consta de 9 viviendas, con la correspondiente licencia de primera ocupación, así como los boletines de agua y luz. El suministro de agua se pudo tramitar sin mayores complicaciones, pero el eléctrico quedó pendiente por un problema con el transformador, del que la promotora de las viviendas responsabilizó a la empresa suministradora de la energía.

Además, durante estos casi dos años, los vecinos aseguran haber detectado numerosos defectos constructivos, lo que ha motivado la contratación de un perito y el inicio de una demanda judicial colectiva. Por su parte, los residentes de la fase 2 (7 viviendas), entregada un año más tarde, se encuentran en una situación similar, aunque han optado por acciones legales individuales. Las fases 3 y 4 del proyecto aún están pendientes de entrega.

Pero este conflicto se agravó cuando la promotora intentó, según los vecinales propietarios, “cobrar la luz de obra”, algo que consideran “ilegal”, bajo “amenaza de cortar el suministro”. Denuncian también que, aunque la promotora disponía de los Códigos Universales del Punto de Suministro (CUPS) –indispensables para formalizar los contratos- desde hace semanas, no se habrían facilitado a los propietarios hasta que algunos vecinos lograron acceder a ellos por su cuenta. Esto les ha permitido tramitar por fin sus contratos de suministro.

El inicio de esa tramitación dio una cierta tranquilidad a los vecinos, pensando que la situación se empezaba a solucionar. Sin embargo, en la madrugada del jueves, a las 6:45 horas, la promotora habría procedido al corte de la luz de obra sin previo aviso, dejando sin electricidad a todas las viviendas afectadas. Un corte realizado, al parecer, por el impago de la luz de obra.

Esta interrupción, se produce en un momento crítico para varios residentes con necesidades especiales, en plena ola de calor, y sin alternativa habitacional, dado que muchos no disponen de segunda residencia, como lamentan que le sugirió el propio Ayuntamiento de Puerto Real, al que pidieron auxilio.

Los vecinos han presentado una denuncia en el juzgado y han solicitado ayuda al Ayuntamiento de Puerto Real. Sin embargo, desde Urbanismo se les ha trasladado que la responsabilidad recae sobre los propietarios por “habitar viviendas sin contrato de suministro”, a pesar de haber concedido la licencia de primera ocupación sin inspección técnica previa, únicamente mediante una declaración responsable de la promotora.

Los residentes piden que se restablezca provisionalmente el suministro eléctrico durante el tiempo que la compañía suministradora necesitará para instalar los contadores definitivos. En cualquier caso, exploran otras vías como la posibilidad de instalar generadores alternativos.