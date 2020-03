Las urgencias del Hospital de Puerto Real se quedan vacías

"La verdad es que la gente se está portando bien, hasta el momento", dice uno de los facultativos de Urgencias del Hospital de Puerto Real, ante una sala de espera totalmente vacía. Un usuario ha grabado un vídeo en la sala de espera del Hospital Clínico Universitario, mostrando su perplejidad porque no hay un solo paciente. "Esto no lo he visto yo en 30 años", dice el autor del vídeo

Esa imagen es una señal de que se está atendiendo correctamente a las recomendaciones de quedarse en casa y no acudir a los servicios de Urgencias de los centros sanitarios si no es estrictamente imprescindible. Este viernes, las urgencias apenas atendieron a unas 25 personas, cuando lo habitual es que se atienda a unas 200 personas al día, aumentando por encima de los 250 en períodos de alta frecuentación.

Los profesionales sanitarios insisten en que solo se debe acudir a urgencias en casos muy concretos, cuando la situación es realmente urgente. No solo para prevenir posibles contagios, sino también en aras de evitar el colapso de este área en los hospitales.