La Unidad de Rehabilitación Cardiaca del Hospital de Puerto Real recibe el certificado SEC-Excelente

La Sociedad Española de Cardiología (SEC) ha concedido a la Unidad de Rehabilitación Cardiaca del Hospital Universitario de Puerto Real la certificación SEC-Excelente, que distingue la calidad asistencial, la organización y los resultados del programa de rehabilitación cardiaca del centro gaditano.

Esta certificación, que reconoce a los centros que alcanzan los más altos estándares de calidad en la atención a pacientes con enfermedad cardiovascular, fue entregada en el reciente Congreso Nacional de Cardiología SEC 2025, celebrado en Granada y que reunió a representantes de los principales servicios de la especialidad del país.

Esta unidad puertorrealeña, dirigida por el cardiólogo Eduardo Martínez, ve avalada, de esta forma, su excelencia asistencial, la innovación y la mejora continua de los procesos de atención a los pacientes cardíacos, garantizando una intervención integral que combina la actividad física supervisada, el apoyo psicológico, la educación sanitaria y la prevención secundaria.

El propio Martínez, junto al enfermero Joaquín Braojos y la cardióloga Miriam Martín Toro, recogieron el galardón en representación del equipo multidisciplinar de la Unidad, que desarrolla su labor en coordinación con otros servicios del hospital para ofrecer una atención personalizada y de alta calidad a los pacientes. El responsable de la unidad asegura que esta acreditación “reconoce años de trabajo conjunto y compromiso con nuestros pacientes” y ha explicado que la rehabilitación cardiaca “va mucho más allá del ejercicio físico: implica acompañamiento, educación, motivación y prevención”.

Por su parte, Braojos ha subrayado que el programa “ayuda a los pacientes a recuperar su bienestar físico y emocional, fomentando la adherencia a los tratamientos y la adquisición de hábitos saludables que mejoran su calidad de vida”.

Con la obtención de la acreditación SEC-EXCELENTE, el Hospital Universitario de Puerto Real se consolida como un centro de referencia en Andalucía en el ámbito de la rehabilitación cardiaca y la prevención de enfermedades cardiovasculares, en línea con los objetivos estratégicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y las políticas de promoción de la salud y humanización de la asistencia sanitaria de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

La Unidad de Rehabilitación Cardiaca funciona desde 2020

Este servicio se puso en marcha en el Hospital Universitario de Puerto Real en 2020 gracias a una inversión en equipamiento de la Junta cercana a los 8.000 euros, lo que supuso que los usuarios del centro puertorrealeño no tengan que trasladarse a otros centros de la Bahía de Cádiz para beneficiarse de esta prestación.

La Unidad de Rehabilitación ha permitido mejorar la calidad de vida de los enfermos con patologías cardiovasculares; esta enfermedad constituye una de las principales causas de mortalidad en España y la primera causa de muerte en el mundo, a pesar de que sus principales factores de riesgo son conocidos y modificables. Así, la rehabilitación cardíaca es un programa asistencial dirigido a la prevención secundaria cardiovascular cuyos beneficios están constatados, mejorando la calidad de vida y el pronóstico de los pacientes.

Este servicio está compuesto por un equipo interdisciplinar, como el programa de atención que presta, que comprende una valoración cardiológica previa, en la que evalúa el riesgo del paciente, así como el desarrollo de un plan de rehabilitación individualizado. Dicho plan incluye, entre otros elementos, un programa de ejercicio físico y la educación del paciente, orientada hacia el control de los diversos factores de riesgo vascular, como son el tabaquismo, obesidad, hábitos dietéticos y de actividad física o el control del estrés.

El programa se asocia a una serie de beneficios pronósticos que persisten con el paso de los años. Es el caso de la reducción significativa de la mortalidad global, de la mortalidad cardiovascular y de la necesidad de hospitalización por insuficiencia cardíaca o reingresos hospitalarios tras un intervencionismo coronario percutáneo, influyendo tanto en un mejor pronóstico de los pacientes como en su calidad de vida.