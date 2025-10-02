Estudiantes de Enfermería de la UCA inician sus prácticas en el Hospital Universitario Puerto Real

Aproximadamente 30 estudiantes de cuarto curso del Grado en Enfermería de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Cádiz (UCA) han comenzado sus prácticas clínicas correspondientes a Practicum IV, V y VI en el Hospital Universitario Puerto Real.

La Dirección de Enfermería del centro hospitalario de la Villa realizó el acto de acogida, representada por la Directora Eloísa Bernal, y los subdirectores Mariano Soto y José Carlos Bocanegra. Acompañaron en la recepción y coordinación docente los/las profesores/as Carmen Flores, Marta Fabelo, Pilar Lozano y María Antonia Quiñones.

Durante esta etapa formativa, los estudiantes estarán tutorizados en todo momento por profesionales del centro, lo que les permitirá integrarse en la práctica asistencial y desarrollar competencias clínicas esenciales para su futura profesión. En la sesión de bienvenida se insistió en las normas legales y éticas aplicables, así como en la seguridad del paciente y su derecho a la intimidad y confidencialidad. "Esta iniciativa refuerza el compromiso del Hospital Universitario Puerto Real con la formación de los futuros profesionales de la salud y la colaboración estrecha con la Universidad de Cádi", dice el centro.