Estudiantes de Enfermería de la UCA inician sus prácticas en el Hospital Universitario Puerto Real
Durante esta etapa formativa, los estudiantes estarán tutorizados en todo momento por profesionales del centro
Aproximadamente 30 estudiantes de cuarto curso del Grado en Enfermería de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Cádiz (UCA) han comenzado sus prácticas clínicas correspondientes a Practicum IV, V y VI en el Hospital Universitario Puerto Real.
La Dirección de Enfermería del centro hospitalario de la Villa realizó el acto de acogida, representada por la Directora Eloísa Bernal, y los subdirectores Mariano Soto y José Carlos Bocanegra. Acompañaron en la recepción y coordinación docente los/las profesores/as Carmen Flores, Marta Fabelo, Pilar Lozano y María Antonia Quiñones.
Durante esta etapa formativa, los estudiantes estarán tutorizados en todo momento por profesionales del centro, lo que les permitirá integrarse en la práctica asistencial y desarrollar competencias clínicas esenciales para su futura profesión. En la sesión de bienvenida se insistió en las normas legales y éticas aplicables, así como en la seguridad del paciente y su derecho a la intimidad y confidencialidad. "Esta iniciativa refuerza el compromiso del Hospital Universitario Puerto Real con la formación de los futuros profesionales de la salud y la colaboración estrecha con la Universidad de Cádi", dice el centro.
