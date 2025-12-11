La UCA celebra la segunda edición del Mercado Agroecológico en el Campus de Puerto Real

La Universidad de Cádiz ha celebrado la segunda edición del Mercado Agroecológico en el Campus de Puerto Real, una iniciativa impulsada por la Oficina para la Sostenibilidad que ha consolidado su papel como espacio de encuentro para fomentar el consumo responsable y el apoyo a los productos locales y ecológicos.

Durante la jornada, la comunidad universitaria y la ciudadanía en general han podido conocer y adquirir una amplia variedad de productos agroecológicos, artesanales y de comercio justo, como verduras y frutas de temporada, pan artesanal, miel, kombucha, cerveza artesanal, sal artesana, hortalizas y otros alimentos de cercanía, ofrecidos por una quincena de productores locales.

Además de la oferta comercial, el Mercado ha contado con talleres y stands informativos ambientales en los que diversas organizaciones y proyectos han abordado cuestiones relacionadas con la huella de carbono, el consumo responsable, la economía circular y la movilidad sostenible, generando sinergias en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

En esta segunda edición se ha repetido el sorteo de una EcoCesta compuesta por productos donados por los productores participantes. Por cada cinco euros de compra, quienes han realizado adquisiciones en el mercado han obtenido una papeleta para optar al premio, reforzando así la participación y el interés por la agroecología y los productos de proximidad.

Con esta actividad, la UCA reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la educación ambiental y la promoción de una alimentación saludable y respetuosa con el medio ambiente.