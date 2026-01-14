Los taxistas de Puerto Real denuncian que la falta de personal en el Ayuntamiento pone en riesgo la continuidad del servicio

El sector del taxi en Puerto Real sigue acumulando problemas, que ahora se centran en el ámbito administrativo y en su relación con el Ayuntamiento de la Villa. El presidente de la Agrupación de Taxistas del municipio, Antonio Flores, ha denunciado que la falta de un técnico responsable de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Puerto Real está “poniendo el riesgo” el trabajo de varios profesionales del taxi que prestan servicio en el municipio.

Según ha relatado este, hace ya casi dos meses que se jubiló el técnico del Área de Seguridad Ciudadana, sin que desde el ayuntamiento se haya cubierto la plaza, por lo que no se pueden realizar gestiones necesarias obtener el visado de las autorizaciones de transporte.

Se trata de un documento que debe expedir la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, una vez que el interesado presente la documentación requerida, entre la que se encuentra la licencia municipal de auto-taxi en vigor o certificado de titularidad del taxi. “Son documentos que desde facilitar el Ayuntamiento y ahora no es posible porque no hay personal. Sin él los profesionales del taxi no pueden trabajar y se pone en riesgo el pan de muchas familias”, dice Antonio Flores. El representante de los taxistas de la Villa lamenta que, pese a los compromisos del equipo de Gobierno de que la situación se iba a solucionar antes de que finalizase el año, "el 2026 haya comenzado con el mismo problema”.

Pendientes de la actualización de las tarifas

Otro tema de calado que los taxistas de Puerto Real tienen pendiente es la actualización de las tarifas. “La situación es insostenible económicamente”, asegura Antonio Flores, representante de los taxistas del municipio, que ya entregaron en el mes de noviembre un estudio económico para plantear al pleno de la corporación municipal una subida de las tarifas, que están reguladas y fijadas por el Ayuntamiento de Puerto Real.

“La subida de precios está castigado muy especialmente al sector del taxi”, asegura Flores, quien recuerda que el precio de los seguros ha aumentado en los últimos dos años en una horquilla del 100% al 300%. De hecho, el pasado año más de 60.000 taxistas de todo el país salieron a protestar por esa subida que consideran un “despropósito”.

A los precios de los seguros, que de un año a otro puede crecer hasta en mil euros de media, se suman el incremento de los precios de los propios vehículos, del combustible y el de los recambios. “Así no podemos aguantar y nos vemos obligados a aumentar las tarifas”, aseguran los taxistas de la Villa.

La última revisión de la tarifa urbana del servicio del taxi en Puerto Real se aprobó en un pleno extraordinario celebrado en diciembre de 2022 y empezó a funcionar con el año 2023. Entonces se modificaba una tarifa que llevaba inmóvil nueve años. Ahora solo han pasado tres para que el precio establecido entonces sea incapaz de cubrir las necesidades de un sector que dice sentirse “ahogado”.

“Presentamos la documentación al Ayuntamiento para que la propuesta se llevase al pleno del mes de noviembre o al de diciembre como muy tarde. Sin embargo, ni uno ni otro. Estamos abandonados y nadie se preocupa por nosotros”, lamenta.

La tarifa actual del taxi en Puerto Real, según el estudio realizado por la Agrupación Local de Taxistas es más barata que en las poblaciones cercanas, en una provincia que ya de por sí tiene las menores tarifas de España. Actualmente, tomando como referencia el precio de la “bajada de bandera”, la media provincial se sitúa en 1,76 euros, mientras que en Puerto Real el precio es de 1,41 euros. Lo mismo ocurre en otros medidores como el precio del kilómetro recorrido que en la Villa cuesta 0,75 euros cuando la media de las ciudades del entorno es de 0,82 euros.