Suspenden la tradicional 'Carrera de Pepe' por la falta de garantías del Ayuntamiento de Puerto Real

Los clubes Atletismo Puerto Real y Maratón Puerto Real han anunciado la suspensión del ‘Memorial Pepe Martínez Alonso’, la tradicional ‘Carrera de Pepe’, prevista para el próximo mes de diciembre, debido a la falta de garantías necesarias por parte del Ayuntamiento de la ciudad para poder celebrar el evento en condiciones adecuadas.

En un comunicado conjunto, ambas entidades deportivas explican que, pese a los esfuerzos realizados y tras haber esperado una respuesta que asegurara la viabilidad de la prueba, se han visto “obligados, por causas ajenas a nuestra voluntad”, a cancelar la edición de este año.

La Carrera de Pepe, que ya suma 16 ediciones celebradas, se ha consolidado como una cita destacada en el calendario deportivo local, reuniendo cada año a un número creciente de participantes. El evento, que tradicionalmente cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Puerto Real, se venía desarrollando en el mes de diciembre.

Los clubes lamentan “profundamente” la decisión, asegurando que su labor siempre ha estado orientada al fomento del deporte en la localidad. Asimismo, expresan su tristeza por no poder celebrar una actividad que contribuye a la promoción del deporte popular, mientras observan “cómo este tipo de eventos siguen creciendo en otras localidades vecinas”.

Instalaciones deportivas cerradas durante el fin de semana

Hay que recordar que el pasado fin de semana, las instalaciones deportivas municipales de Puerto Real se tuvieron que cerrar por falta de personal que las atendiese. El consistorio envió una carta a los clubes de la ciudad, para informarles de que los trabajadores de la plantilla de Deportes ya han sobrepasado el máximo de horas extraordinarias permitidas por la Ley, que son 80 horas, y “no es posible realizar prestación de servicios durante los fines de semana”. Ahora se buscan alternativas para solucionar esa situación.