Cerrojazo a las instalaciones deportivas de Puerto Real durante el fin de semana por falta de personal

Los problemas que los clubes de Puerto Real se encuentran a la hora de hacer uso de las instalaciones deportivas de la Villa son frecuentes por las pocas que existen, y se acrecentaron aún más desde que cerró definitivamente el Pabellón Municipal de Deportes.

Pero a esto se une otro problema que es el de la falta de personal en el Ayuntamiento, que ha provocado que todas las instalaciones del municipio se tengan que cerrar durante el fin de semana, porque no hay ningún trabajador disponible para atenderlas. Así lo han comunicado el Jefe del Servicio de Deportes y la concejala responsable, Virginia Mena, a los responsables de los clubes de la ciudad, mediante una carta.

El mensaje es claro: “La imposibilidad de atender las instalaciones deportivas durante los fines de semana, deriva en el cierre de todas las gestionadas directamente por el Ayuntamiento de Puerto Real para el próximo fin de semana 11 y 12 de octubre”.

De este modo, ningún club podrá hacer uso de las salas de barrio (Río San Pedro y 512), de los complejos deportivos Paco Gallego y José María Colorado, ni del campo de futbol del IES Virgen del Carmen. Por lo tanto, los clubes de baloncesto futbol y futbol sala, deberán paralizar sus competiciones previstas para el fin de semana.

En el documento enviado a las entidades, se explica que la apertura y cierre de dichas instalaciones ha venido prestándose hasta la fecha por personal municipal a través de horas extraordinarias, de carácter voluntario, teniendo en cuanta que la jornada laboral del Ayuntamiento Puerto Real es de 35 horas semanales, de lunes a viernes, a turnos de mañana o de tarde para los doce trabajadores de los que disponen, lo que implica que durante los fines de semana en los que obligatoriamente se celebran las competiciones deportivas oficiales no exista personal municipal que obligatoriamente deba prestar dichos servicios.

Así, explica el Consistorio que, teniendo en cuenta que las horas extraordinarias son voluntarias y que la plantilla de trabajadores ya ha sobrepasado el máximo permitido por la Ley, que son 80 horas, “no es posible realizar prestación de servicios durante los fines de semana”. Aunque de momento el escrito se centra solo en el próximo fin de semana, el problema se va a mantener hasta final de año, por lo que el Ayuntamiento está trabajando en alternativas que permitan que las competiciones se desarrollen con normalidad.