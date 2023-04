Se abre el plazo para solicitar parcelas para instalar casetas en la Feria de Puerto Real

La Feria de Puerto Real se va a celebrar del 31 de mayo al 5 de junio en el Recinto Ferial de Las Canteras y la delegación de Fiestas ya está dando los pasos oportunos para darle forma. Uno de los más importantes es la apertura del plazo para solicitar una parcela en la que instalar casetas de Feria, cuyo plazo estará abierto hasta el 27 de abril. Las bases están disponibles en la sede electrónica del Ayuntamiento de Puerto Real, y en ella se establecen que podrá haber dos tipos de casetas: tradicionales y no tradicionales.

Las casetas registradas como tradicionales deberán cumplir requisitos como: estar iluminadas y tener la mayor parte de su superficie ocupada por mesas y sillas, al menos hasta las doce de la noche, disponer de cocina y elaborar en ella comidas típicas de Feria y estar ambientadas con la música folclórica andaluza habitual en las Ferias.

No obstante, se admitirá otro tipo de música, en el intervalo comprendido entre las 16:00 h y las 20:00 h, y a partir de las 0:00 h hasta el cierre al público de la caseta. Para ellas se reserva la calle Cojito Pavón. Se considerarán casetas no tradicionales aquellas que no cumplan esos requisitos, y se ubicarán en el resto del recinto ferial.

Una vez recibidas las solicitudes y finalizado el plazo de subsanación, el órgano competente las valorará, y desde la U.A. de Cultura y Fiestas se emitirá un Decreto aprobando la relación de casetas a las que se les ha concedido una parcela en el recinto ferial.

Para ello se aplicarán los criterios que contemplarán dos tipos de circunstancias a tener en cuenta sobre los últimos cinco años de celebración de cada Feria. Entre ellos está las dimensiones solicitadas y tipo de caseta, la experiencia demostrable en el montaje de casetas en la Feria de Puerto Real, haber recibido el “Premio a la Caseta Más Saludable” o “Caseta más accesible” en otras ediciones o haber recibido algún premio en el Concurso de decoración de casetas