Salguero (PSOE): “Queremos un servicio de calidad en materia de agua y limpieza en Puerto Real, pero la subida es desmesurada”

Aunque durante el pleno celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Puerto Real los socialistas no dieron explicaciones sobre los motivos su negativa a la modificación de las ordenanzas, en un comunicado de prensa tras finalizar la sesión consideraron que la subida de la factura que se proponía era “desmesurada”. “No se puede imponer de golpe y porrazo una subida de esta magnitud a las familias puertorrealeñas, en un contexto económico complicado y sin dar las debidas explicaciones a la ciudadanía”, dice el portavoz del PSOE en la Villa, Carlos Salguero.

En el comunicado explica Salguero que, durante las reuniones previas al pleno, el equipo de gobierno “lejos de abrir un espacio de debate y consenso, se limitó a informar de su decisión sin contar con las aportaciones de la oposición ni de la sociedad civil”. Creen que un asunto “de tanta trascendencia” y que “afecta al bolsillo de todos los vecinos”, no puede despacharse “sin diálogo, sin pedagogía y sin una justificación clara”.

Tras rechazarse la propuesta, el PSOE mantiene su compromiso de mano tendida al gobierno local para garantizar la viabilidad de la empresa pública y asegurar “un servicio de calidad en materia de agua y limpieza”. No obstante, se mantienen firmes en su rechazo a que “se traslade directamente a la ciudadanía la factura de una mala gestión, con un incremento inasumible para muchas familias”. Para finalizar, Carlos Salguero considera que es posible buscar alternativas y soluciones que mejoren el servicio “sin hipotecar a los hogares con subidas abusivas”.