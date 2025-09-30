El Rock D´Akí 2025, en el aire: la asociación de músicos dice que se suspende y el Ayuntamiento que está "programado"

La celebración del Festival Rock D´Akí 2025 está en el aire y envuelto en una polémica que no hace más que evidenciar la falta de comunicación y entendimiento entre el Ayuntamiento y la Asociación de Músicos de Puerto Real.

Para entender la polémica hay que remontarse a dos años atrás, a las dos últimas ediciones del festival (2023 y 2024), que contaron con la organización de la Asociación de Músicos de Puerto Real. Una entidad que, de algún modo, surgía como respuesta a la necesidad de contar con una representación de los artistas locales, que se sintieron ninguneados por la administración local, precisamente en la organización de festivales como el propio Rock D´Akí.

La asociación, con el apoyo y financiación del Ayuntamiento, organizó las dos últimas ediciones, pero de cara al 2025 ha decidido dar un paso atrás. La pasada semana, lanzaron un comunicado informando que se desvinculaban de la organización por una serie de factores que hacían inviable su participación en las condiciones deseadas.

La asociación abandonaba el liderazgo de un festival que, oficialmente, seguía adelante. El Ayuntamiento anunció que el Rock D´Akí, en su edición de 2025, no se suspendía porque la administración local se encargaría de su gestión. Lo afirmó la concejala de Juventud, Nazaret Ramírez, quien dijo confiar en que la asociación, al menos, colaborase en ello. Incluso señaló el mes de noviembre como una “buena fecha” y un cambio de ubicación a la caseta municipal del recinto ferial.

Sin embargo, este lunes, ha sido la Asociación de Músicos la que -tras comunicar que ya no formaba parte de la organización- ha anunciado la cancelación definitiva del Rock D´Akí 2025, “por motivos estrictamente ajenos a la voluntad de nuestra Asociación”. Lamentan que “pese al enorme esfuerzo y la ilusión depositada, la inviabilidad del evento se debe a una combinación de factores insalvables”.

Uno de estos factores que señalan es la “dificultad de establecer una comunicación fluida y constante entre la Asociación y la administración, crucial para el desarrollo de eventos de esta envergadura”. Esa falta de comunicación ha quedado evidenciada viendo cómo han transcurrido los hechos, y más aún después de que la concejala de Juventud haya mostrado su sorpresa tras el anuncio de cancelación por parte de la Asociación.

Nazaret Ramírez, concejala de Juventud, en rueda de prensa / C. P.

“Me comunicaron que se desvinculaban de la organización, pero, en este caso, en referencia al anuncio de la suspensión, nadie me ha contactado para ello. No sé qué quieren decir con ese comunicado y tendré que hablar con ellos, pero la organización depende del Ayuntamiento y no podemos suspender nada que aún no esté organizado”, remarcó la edil.

Nazaret Ramírez ha insistido en que, aunque la Asociación no esté presente en la organización, el Ayuntamiento “no descarta” su organización. “Es algo que está en nuestra programación y que tenemos planificado”, ha recordado. La edil, que ha agradecido el trabajo de la entidad que defiende los intereses de los músicos locales, ha reconocido las dificultades que esta se ha encontrado a la hora de organizar un evento de estas características con el Ayuntamiento.

Algunas de ellas las ha relatado la propia asociación, como la “imposibilidad de solucionar deudas pendientes arrastradas de ediciones anteriores y la falta de medios humanos para garantizar la organización, logística, calidad y seguridad del festival”. La Asociación de músicos alude también a la “incertidumbre y el gran estrés” que supone trabajar en la organización de un evento sin la certeza de su realización ni las garantías de éxito.