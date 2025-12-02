'Río Vivo, futuro sostenible', el proyecto con el que Puerto Real quiere transformar el Río San Pedro

El Ayuntamiento de Puerto Real ha sido beneficiario de una subvención otorgada a través del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, correspondiente a la convocatoria de subvenciones por concurrencia competitiva para el impulso de la Agenda 2030 en Entidades Locales del año 2025, que beneficiará a la barriada Río San Pedro.

El proyecto presentado por el municipio, 'Río Vivo, futuro sostenible', ha obtenido una financiación de casi 73.000 euros, una dotación que permitirá poner en marcha una serie de actuaciones estratégicas orientadas a fortalecer la sostenibilidad, la participación ciudadana y el desarrollo comunitario en la barriada Río San Pedro. De hecho, este proyecto obtuvo el apoyo del Colegio de Arquitectos, la Universidad de Cádiz, Navantia, Airbus, IES La Algaida y asociaciones vecinales.

Constituirá un proyecto piloto para impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a escala de barrio. 'Río Vivo, futuro sostenible' nace a partir de una doble constatación: la existencia de un vacío de planificación estructural en la barriada del Río San Pedro, y la oportunidad de activar, desde la ciudadanía, una experiencia piloto de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a escala local, con un enfoque centrado en la economía social, la participación comunitaria y la sostenibilidad ambiental.

La participación ciudadana es el eje vertebrador de todo el proyecto y estará presente en cada una de sus fases: diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación, promoviendo no solo la consulta sino también la creación de formas estables de gobernanza compartida.

El concejal de Ciudad Sostenible, José Antonio Montilla, ha destacado la importancia del proyecto para el municipio. “Con ‘Río Vivo, futuro sostenible’ damos un paso decisivo hacia una transformación real del territorio, construida desde la participación y la corresponsabilidad ciudadana. Esta subvención nos permite poner en marcha un modelo innovador que no solo mejora el entorno urbano, sino que refuerza la cohesión social y nos sitúa más cerca de los objetivos de la Agenda 2030. Puerto Real demuestra, una vez más, que la sostenibilidad se construye sumando voces y esfuerzos”, dice el edil.

Actividades principales del proyecto

La subvención permitirá el desarrollo de seis líneas de actuación. Una de ellas será el Observatorio Ciudadano Agenda 2030. Consistirá en la creación de una estructura estable de gobernanza participativa que favorezca la implicación vecinal en los procesos de toma de decisiones. Otra se pasa en el diseño y aplicación de un sistema propio de indicadores territoriales vinculados al Plan de Acción de la Agenda Urbana 2030.

Dentro de la iniciativa también se quiere poner en marcha el acompañamiento a iniciativas de economía social con presencia en la barriada, fomentando modelos productivos sostenibles y con impacto comunitario.

La mejora del entorno urbano mediante procesos de diseño colectivo, renaturalización y actuaciones de rehabilitación del espacio público, figura en el proyecto junto a la apuesta por asegurar la trazabilidad, coherencia operativa y seguimiento técnico del conjunto del proyecto.

Para finalizar, se establecerá el desarrollo de una estrategia comunicativa multicanal para visibilizar todo el proceso y creación de un modelo replicable para otros entornos urbanos.

Con esta financiación, Puerto Real refuerza su compromiso con la Agenda 2030, consolidando un modelo de intervención que sitúa a la ciudadanía en el centro de la transformación urbana y social. “Río Vivo, futuro sostenible” aspira a convertirse en un referente para otras zonas que buscan avanzar hacia un desarrollo inclusivo, sostenible y basado en la corresponsabilidad.