El Río San Pedro volverá a acoger el Campeonato de Andalucía de Piragua Cross

El sábado 25 de octubre se va a celebrar en Puerto Real el Campeonato de Andalucía de Piragua Cross. Será la 8ª prueba del XXII Ranking y Ligas Andaluzas. Una vez más tendrá como escenario la Playa del Río San Pedro y el Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de la Algaida, donde hoy se ha presentado la prueba deportiva.

Una vez más, en el evento colaboran tanto el Ayuntamiento de Puerto Real como la delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, como gestora del Parque Metropolitano. La Organización corre a cargo de la Federación Andaluza de Piragüismo.

En la puesta de largo del evento deportivo ha participado la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Sánchez; la concejala de Deportes en el Ayuntamiento de Puerto Real, Virginia Mena, y el secretario de la Federación Andaluza de Piragüismo, Bruno Temiño.

Este último ha dado detalles de una regata tan atractiva como exigente, en el que los deportistas participantes, desde la categoría infantil a veteranos, deberán realizar un circuito a pie por el interior del parque y la Playa del Río San Pedro, hasta llegar a la zona dela Ministra, donde se hará el intercambio para iniciar la navegación de 3 o 4 kilómetros, dependiendo de la categoría.

Carmen Sánchez, Virginia Mena y Bruno Temiño en la presentación de la prueba / DCA

Una de las novedades de este año es que se ha reducido la distancia a pie y se ha aumentado la de agua -en las categorías de cadete a veterano- para dar mayor protagonismo a las embarcaciones. Los más pequeños (alevines, prebenjamines y benjamines) solo competirán en agua, con circuitos de entre 750 y 1.500 metros, tanto en K1 como en C1.

Para esta edición de la prueba, que cada año crece en número de participantes, se espera la participación de unos 400 deportistas procedentes de quince clubes andaluces, principalmente de Cádiz, Huelva, Sevilla y Granada. Las siete salidas que hay programadas empezarán a desarrollarse a partir de las diez de la mañana, para finalizar todas ellas alrededor de las tres de la tarde con la entrega de trofeos.

Tanto la representante municipal como la autonómica han agradecido el trabajo de la Federación a la hora de organizar el evento deportivo, y han celebrado que, un año más, este incomparable espacio natural sea escenario de una prueba deportiva de la que poder disfrutar tanto dentro de la competición como a pie de playa, como público.