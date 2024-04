Las obras de remodelación del Mercado de Abastos de Puerto Real están al 67%

La culminación de la obra de remodelación del edificio histórico que albergaba hasta octubre de 2022 el ‘Mercado de Acabos de Puerto Real’ se esperaban concluir a mediados del pasado año, pero no será hasta finales de este 2024 cuando acabe la primera fase de la obra. De hecho, en este mes de abril, la ejecución de los trabajos está rozando el 70%. Concretamente el 67% de la obra, según ha detallado el concejal de Urbanismo, José Antonio Montilla.

El retraso de la obra está suponiendo que el Ayuntamiento de Puerto Real tenga que asumir su coste desde el 1 de enero de 2024. Hay que recordar que la actuación, con un presupuesto de 1.536.000 euros, se incluye en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) de Puerto Real, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020. El 20% restante correspondía al municipio.

Sin embargo, el plazo que la Unión Europea fijaba para la culminación de los proyectos era el 31 de diciembre de 2023. Eso significa que, a partir de esa fecha no se subvenciona ningún trabajo más y que todo lo que quede por ejecutar deberá salir de las arcas municipales.

De este modo, la subvención europea se limitará al 80% de las obras ejecutadas hasta final del pasado año, que, en ese momento, según el concejal de Urbanismo, estaban por encima del 50%. “La obra se ha ido retrasando. La empresa pidió una ampliación de los tiempos porque en la parte de la cubierta había más elementos de demolición de los que estaban estimados en el proyecto, además de otras circunstancias de la propia constructora”, dice Montilla. Es decir, finalmente, el Ayuntamiento tendrá que pagar alrededor del 60% del total de la obra, y no el 20% como se preveía en un principio. Pasará de una inversión inicial de unos 300.000 euros, a más de 800.000 euros.

Pero este no es el único problema al que se enfrenta al consistorio relativo a las obras del mercado. Ya que hay otro plazo marcado que hay que cumplir. Si las obras no alcanzan el 80% de su ejecución en el mes de octubre, se perderá la subvención al completo. “Ese es un extremo al que no vamos a llegar porque la empresa nos ha asegurado que en el mes de octubre ya estará finalizada la primera fase al completo”, asegura Montilla.

Para que la empresa continúa los trabajos a buen ritmo el Ayuntamiento debe hacer frente a las certificaciones de obras. Por ello, el pasado martes, en un pleno extraordinario y urgente, se aprobó una modificación presupuestaria de 50.000 euros para pagar facturas a la constructora, correspondientes a los meses de enero y febrero. “Ese es un asunto que queremos dejar solucionado con el remanente de tesorería, que financiará todo lo que queda por cubrir, que son más de 800.000 euros”, aclara el edil.

Así las cosas, aún no hay fecha prevista para que el Mercado de Abastos empiece a funcionar como tal, ya que una vez culminada la primera fase, consistente únicamente en la rehabilitación del edificio histórico, se deberá dar continuidad al proyecto con una segunda fase que consistirá en la adecuación y posterior equipamiento de los puestos. Esa obra supondrá otra inversión de aproximadamente 1,5 millones de euros, que, hasta el momento, el Ayuntamiento no tiene. “Tenemos varios proyectos planteados que se han presentado incluso a varias convocatorias de subvenciones, pero no las hemos logrado y seguimos explorando distintas vías”, detalla Montilla.

Para ello se está intentado ajustar el proyecto al máximo, con la idea de obtener una subvención antes de que finalice el año y enlazar la primera fase con la segunda. Pero eso solo será posible si el Ayuntamiento encuentra la financiación.

Un aspecto que no hay que perder de vista es que cada mes que se retrase la obra supone un gasto de alrededor de 20.000 euros al Consistorio. Es la cantidad aproximada que se paga de alquiler de la carpa que acoge el mercado provisional en la Plaza Alberti.

El contrato de arrendamiento de esta infraestructura estaba asegurado hasta este mes de abril, por lo que ahora se negocia con la empresa una ampliación del mismo, hasta que finalicen las obras y se pueda hacer el traslado definitivo.