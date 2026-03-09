El Pulmón de la Bahía retira 650 kilos de residuos de La Cachucha en Puerto Real

En la mañana del 8 de marzo, la Asociación El Pulmón de la Bahía de Puerto Real convocaba una acción de limpieza voluntaria, teniendo como principal punto la Playa de La Cachucha, aunque se acabó cubriendo el paseo marítimo desde la Media Luneta hasta zona de Los Lápices, gracias a la gran asistencia de voluntarios que acudieron a la cita.

Unas 35 personas participaron en esta cita, logrando retirar unos 650 kilos de residuos, gran parte de ellos toallitas "biodegradables". “Queremos destacar la participación de numerosos socios de El Pulmón de La Bahía, integrantes del grupo Natura Sin Basura y una docena de vecinos, donde la más pequeña que acudía tenía tan solo 2 años y medio”, apunta la asociación.

La entidad recordó que, “las playas de Puerto Real se limpian siempre antes del comienzo de temporada de baños, para el disfrute veraniego, pero no se tiene en cuenta que los residuos orillados a lo largo del año acabarán nuevamente en el mar, afectando a la fauna y flora marina.

Esta acción y las que la Asociación El Pulmón de La Bahía seguirá llevando a cabo, buscan además de eliminar residuos de zonas verdes, aumentar la concienciación de las personas y administraciones que tengan las competencias del mantenimiento del lugar, ya que la mejor forma de evitar contaminar es eliminar los residuos en su lugar adecuado.