Puerto Real se suma al plogging con la iniciativa vecinal 'La Casiná'

El sábado 22 de noviembre, el barrio de Casines acogerá la actividad “La Casiná. Plogging en Puerto Real. Haz de tu paso una huella verde”, una jornada que combina deporte, ecología y participación ciudadana. La cita será entre las 10:00 y las 13:00 horas, en la zona ajardinada paralela a la vía del tren, en la Avenida José López Fernández, desde la calle Séneca hasta el Punto Limpio, donde se establece el punto de reunión.

El plogging es una práctica que une ejercicio físico al aire libre —como correr o caminar— con la recogida de basura, fomentando el cuidado del medio ambiente. En esta ocasión, vecinos y vecinas recorrerán el entorno para colaborar en su limpieza y mejora.

La actividad contará con la presencia del activista medioambiental Enrique Herrero “Quique Bolsitas”, referente nacional del plogging, y con la colaboración de las asociaciones 'Natura sin Basuras' y 'El Pulmón de la Bahía'. Además, la iniciativa cuenta con el apoyo de la Delegación Municipal de Medio Ambiente del Ayuntamiento, responsabilidad del concejal Iván Canca. Se unen a la colaboracion la Plataforma vecinal del Barrio de Casines 'Carlos Díz', Proyecto Lusakan, Bolsistas Plogging y comercios del barrio.

Esta propuesta se presenta como un ejemplo de compromiso vecinal y respeto por la naturaleza urbana, invitando a la ciudadanía a participar en una experiencia que une salud, sostenibilidad y convivencia.

El voluntariado medioambiental se moviliza

Hace solo unos días, la asociación ‘El Pulmón de La Bahía’ de Puerto Real volvía a protagonizar una nueva limpieza medioambiental, en la que lograron recoger hasta una tonelada de residuos del frente litoral del municipio. Alrededor de medio centenar de voluntarios se reunieron el pasado domingo para dar un nuevo ejemplo de concienciación, en una iniciativa en la que colaboraron con la empresa local Método Ambiental, y en la que el Camino de Santiago tuvo parte de protagonismo.

Juntos participaron en una limpieza del litoral de la Villa. Concretamente, del paseo Marítimo de Puerto Real: desde la zona más próxima al reloj de sol, donde se limpiaron escolleras y la propia zona de marismas; hasta la altura de la Plaza Alberti, aproximadamente. En total se recogieron unos 1000 kilos de basura entre sacos y enseres varios. La actividad contó con socios del Pulmón de La Bahía, con la ayuda de usuarios del CEAR (Comisión Española de Ayuda al refugiado) de Puerto Real y vecinos que se acercaron a poner su granito de arena a todo lo realizado.