Puerto Real saca a licitación los dos proyectos que incluye en el Plan Cádiz marcha de Diputación

Los proyectos que el Ayuntamiento de Puerto Real va a ejecutar gracias al Plan Cadiz Marcha 2025 de la Diputación, ya han salido a licitación. El Consistorio de la Villa, va a poder poner en marcha dos proyectos con los 445.000 euros que recibirá de la institución provincial.

Uno de ellos será la mejora de las instalaciones y equipamientos para la Casa de las Columnas, lo que supondrá, al final, culminar los trabajos de rehabilitación y que se pueda poner en funcionamiento. Concretamente se incluyen seis actuaciones principales: la finalización de las instalaciones de climatización, la instalación de un ascensor, la ejecución de la instalación eléctrica en la planta alta, un sistema contra humedades, la instalación de un sistema de videovigilancia y distintas obras albañilería.

Junto a ello se incluyen otros trabajos necesarios para la puesta en funcionamiento del edificio, como la limpieza y desinsectación de espacios, repasos de pintura, una nueva iluminación para sala de exposiciones de planta primera y la Instalación de toldos para mejora del confort en el patio de las columnas y en la montera de acceso a los aseos. Para todo ello el Ayuntamiento ha previsto un plazo de ejecución de seis meses y un presupuesto de unos 300.000 euros.

Se ha quedado fuera de este proyecto el soterramiento del cableado de fachada, que se tramitará mediante un proyecto independiente debido a la premura de los plazos y a la necesidad de un estudio, permisos y proyectos que requiere la actuación.

Por otro lado, también se ha publicado la licitación del contrato de suministro e instalación de elementos de mobiliario y equipamiento urbano en el Paseo Marítimo, por valor de unos 145.000 euros.

El Ayuntamiento quiere mejorar la calidad del espacio público en zonas del Paseo Marítimo, mediante la creación de áreas estáncales equipadas con elementos de mobiliario y equipamiento urbano, permitiendo el descanso, la estancia prolongada y el disfrute del entorno, especialmente durante los meses más cálidos, gracias a la incorporación de sombra y de recursos que mejoren la habitabilidad del paseo y su embellecimiento. Así, se incluyen pérgolas, bancos, papeleras y un rótulo con el nombre del municipio.