La UCA rescata el pasado vinícola de Puerto Real en la ‘Bodega Hoyos y Campuzano’

Puerto Real es ciudad universitaria. Lo confirma la presencia de uno de los cuatro campus de la Universidad de Cádiz tiene en la provincia. El Campus Río San Pedro, el único del sistema universitario español donde pueden cursarse todas las titulaciones universitarias de grado y posgrado relacionadas con los estudios del mar, eleva al municipio a esta categoría. Pero después de eso, poco más.

Es cierto que durante las últimas décadas se ha intentado intensificar los esfuerzos para acercar el campus a la ciudad, y viceversa. Se han firmado convenios de colaboración, se han estrechado relaciones, pero Puerto Real aún está lejos de lograr ese objetivo. Uno de los inconvenientes ha estado en la ausencia de edificios institucionales de la UCA en la Villa, más allá de los que acoge el propio Campus. Sin embargo, esto va a cambiar gracias al que será el Centro para la Investigación y Divulgación en Enología ‘Bodegas Campuzano’, que se espera esté operativo para el próximo curso académico.

Recientemente, el Ayuntamiento de Puerto Real adquiría la antigua bodega a la familia Campuzano, y cedía el inmueble a la Universidad de Cádiz. El edificio se destinará a actividades docentes y académicas de la Facultad de Ciencias, vinculadas a las titulaciones y programas que desarrolla en el campo de la Enología y la Agroalimentación.

En una entrevista publicada por la propia UCA, el decano de la Facultad de Ciencias, Juan Carlos Hernández, destacaba que supondrá poder disponer al fin de una bodega experimental, una infraestructura que era un elemento diferenciador con respecto a otras universidades con estudios en enología que sí las tenían. Y es que, hasta ahora, las prácticas de enología se desarrollan en laboratorios compartidos con otras titulaciones del centro, por lo que el montaje del equipamiento formativo se adapta a los reducidos espacios disponibles actuales, y ciertos aspectos de la producción del vino y productos derivados, no se podían abordar en condiciones de dimensionalidad adecuadas.

Juan Carlos Hernández. Decano Facultad de Ciencias de Puerto Real / UCA

“El uso de la bodega experimental representará poder ofrecer a nuestros alumnos un entorno de formación adaptado al título en un ambiente auténtico y único para una mejor integración teórico-práctica, tanto en aulas de catas como en laboratorios para las prácticas y el control analítico de las vinificaciones”, dice el Decano.

La intención es que, con la elaboración de vino a través de un camino de aprendizaje, se aproveche una parte de las vinificaciones que se hagan en la bodega experimental de Puerto Real para embotellar una serie limitada. “En cada botella encontraremos la ilusión del estudiante y la experiencia de los profesores del Grado de Enología”, apunta Hernández.

Una vez llegados a la consecución de la cesión por parte del Ayuntamiento de Puerto de Real a la Universidad de Cádiz, se pondrán en marcha los pasos necesarios de rehabilitación y de acondicionamiento como infraestructura docente. Para el primero de estos pasos, durante estos dos últimos años la Universidad ha adelantado el proyecto básico de rehabilitación. Este proyecto, focalizado en mantener su estructura arquitectónica como bodega y considerando el estado actual del edificio de 1880, abarca trabajos significativos como la demolición completa de la cubierta de madera, el levantamiento del pavimento existente o la realización de instalaciones eléctricas, de fontanería y saneamiento. El proceso de licitación para esta obra se iniciará durante este último trimestre de este año 2025 o a comienzos del 2026.

Exterior de la Bidega Campuzano en Puerto Real / C. P.

Un aspecto a destacar de este proyecto de rehabilitación es la recuperación de la tradición vinícola local y la conservación del valor histórico y cultural del inmueble. La antigua bodega posee una infraestructura histórica y bien conservada que incluye depósitos, botas, salas de elaboración y envejecimiento, entre otros. Esta infraestructura se considera esencial, ya que brindará un ambiente auténtico y único para la formación en Enología y la divulgación sobre la historia de la viticultura en la Villa.

El segundo proyecto se centra en adecuar la Bodega, una vez rehabilitada, en un centro funcional para la docencia y la difusión cultural de la enología. Con esta actuación se abordará la dotación de equipamiento necesario para habilitar las aulas de catas y los laboratorios enológicos, así como los espacios destinados a las actividades de divulgación y de administración.

“Ya estamos trabajando en este segundo proyecto para que podamos tener un pliego de licitación que pueda ser publicado a mediados del año 2026. Con todo esto, esperamos que durante el segundo semestre del próximo curso académico 2026/2027, podamos llevar a cabo las actividades docentes en dicho edificio”, detalla del Decano.

‘Bodegas Hoyos y Campuzano’: el sueño de un chicuco montañés afincado en Puerto Real en el siglo XIX

Una imagen del interior de la bodega cuando mantenía su actividad / DCA

Sobre el origen e importancia de la antigua bodega para la tradición enológica de Puerto Real y su entorno, el Doctor en Historia, Manuel Jesús Izco Reina, explica que esta tuvo su punto de partida en las últimas décadas del siglo XIX, en torno al año 1880, cuando en el antiguo número 11 de la calle Amargura, por entonces prácticamente un solar, el santanderino Rafael de Hoyos y Díaz de Vargas la construye para producir sus propios vinos. Rafael de Hoyos nacido en La Mata, lugar del municipio cántabro de San Felices de Buelna, había llegado a Puerto Real con apenas quince años, en torno al año 1859, donde ya había una numerosa colonia de “montañeses” dedicados sobre todo al comercio, regentando tiendas de ultramarinos y tabernas. Lo haría como “chicuco”, trabajando en los negocios de algunos de sus paisanos y parientes que ya vivían en la villa, hasta que con el tiempo consiguió ser propietario de varios establecimientos, además de la bodega, algunas tiendas de comestibles y despachos de vino.

A fines del siglo XIX Rafael de Hoyos se asoció con su pariente Juan Manuel Campuzano Hoyos, quien se había casado poco antes con su sobrina Consolación de Hoyos. Juan Campuzano había nacido en la misma localidad que Rafael e igualmente llegado de adolescente a Puerto Real, con apenas diecisiete años, en el año 1884, siguiendo los pasos de sus parientes ya instalados en la villa. De ahí el nombre de la bodega desde fines del siglo XIX y como la vemos en los numerosos anuncios que aparecían en la prensa de las primeras décadas del siglo XX: ‘Bodegas Hoyos y Campuzano’. Los afamados vinos de su bodega se vendían allí mismo “al por mayor o menor” y también en diferentes despachos o sucursales que tenían en diferentes puntos de Puerto Real, como El Calvo, El Paraíso, La Central o La Primera. A la muerte de Rafael de Hoyos (soltero y sin hijos) y Juan Campuzano, ambos en 1929, la bodega pasaría a ser propiedad de Consolación de Hoyos, viuda de Campuzano, permaneciendo en propiedad de la familia Campuzano hasta hace pocos meses.