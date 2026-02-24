Puerto Real recuperará este año la elección de Damas y Caballeros de la Feria

La Feria de Puerto Real recuperará este 2026 a las Damas y Caballeros. Tras un año de ausencia por decisión de la Asociación de Damas y Caballeros Isabel de Castilla, que en 2017 asumió la organización del certamen tras la negativa de mantenerlo por parte del Ayuntamiento, el certamen vuelve. La entidad ya ha publicado las bases de la elección, que estará organizado por la Asociación y contará con la colaboración del Ayuntamiento de Puerto Real. Por lo tanto, el acto de Coronación se hará en la Caseta Municipal del recinto ferial de Las Canteras, el miércoles 3 de junio.

Según las bases del certamen, podrán presentar candidatura todas aquellas entidades culturales, recreativas, vecinales o firmas comerciales de Puerto Real que lo deseen. Aquellas personas que no representen a ninguna entidad podrán presentarse a título personal.

Los candidatos deberán tener cumplidos los 18 años el día 7 de abril de 2026 y estar empadronados en Puerto Real desde, al menos, un año antes del cierre del plazo de inscripción. Hasta el 7 de abril se pueden presentar las inscripciones de forma telemática en el correo asociaciondamaspuertoreal@gmail.com, o de forma presencial en la delegación de Fiestas del Ayuntamiento (Centro Administrativo Municipal). En cualquier caso, la inscripción deberá ir acompañada de una fotografía tamaño carné, fotocopia del DNI, certificado de empadronamiento y un curriculum personal.

Una vez cerrado el plazo, todos los candidatos serán convocados por la Asociación ‘Isabel de Castilla’ a una serie de entrevistas y reuniones para la elección de los representantes de la Feria y Fiestas, que serán un máximo de siete. De entre ellos se elegirá posteriormente a la Reina o al Rey de la Feria y Fiestas.

En las bases del certamen se recoge expresamente que este “no debe, bajo ninguna circunstancia, considerarse un concurso de belleza”, y que se pondrá especial atención para garantizar “la igualdad de posibilidades y la ausencia de criterios discriminatorios por razón de sexo, identidad de género u otros factores personales de todos los candidatos”.

Así, el jurado realizará una valoración de los candidatos atendiendo a los datos aportados por los aspirantes en su currículum personal, los conocimientos y aptitudes demostradas durante la entrevista, la actitud que presente ante las diferentes fiestas de la localidad y un cuestionario sobre cultura general y popular de Puerto Real, en el que no se exigirá un mínimo.

Como viene siendo habitual, la elección de la Reina o el Rey de la Feria y Fiestas se celebrará en un acto en el que las Damas utilizarán indumentaria de gala de color blanco y los caballeros un de chaqueta negro y camisa blanca. Esto correrá a cargo de cada participante.

Se recuerda también que las personas elegidas participarán de otras fiestas como la Navidad, en la que acompañarán al Heraldo Real con vestimenta que la propia asociación facilitará; y el Carnaval como piñoneros y piñoneras, cuyo vestido también será autofinanciado por los participantes.