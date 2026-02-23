El Pregón y Quema del Jartible pone fin al Carnaval de Puerto Real 2026

Una vez finalizaba la cabalgata, al Carnaval de Puerto Real aún le quedaba un último acto para cerrar el fin de semana grande la fiesta. Tras conocerse los premios del concurso de disfraces, se celebró la entrega de la Serpentina de Plata a Juan Andrés Lomares Lanza.

Fue la alcaldesa, Aurora Salvador, acompañada de la edil de Fiestas, Nazaret Ramírez, quien le impuso el galardón de la fiesta a una persona entregada por completo a la Cabalgata del humor, dentro del grupo de la Asociación Cultural Rayhana. Lomares Lanza recogió el galardón junto a su hija y quiso dar las gracias a todas las personas que le han acompañado en estos años de fiesta, así como a la Mesa del Carnaval por su distinción.

Juan Andrés Lomares Lanza recibió la Serpentina de Plata / DCA

Lomares Lanza participaba este año en el grupo ’30 años y aquí seguimos’, dirigido por Antonio González Boy, quien este año encarnó la figura del Jartible del Carnaval. Él, acompañado de dos de sus hijos, subía al escenario para dar el pregón de cierre de la fiesta. “Me presento como lo que soy: un artesano del carnaval”, dijo nada más arrancar.

En su pregón, Boy recordó sus más de 30 años de trayectoria, sus inicios, los premios obtenidos y el papel de tantos grupos que han dado vida a la cabalgata. También dedicó palabras muy especiales a la “familia carnavalera” que ha construido a lo largo de los años, y tuvo recuerdos para quienes fueron también grandes artesanos de la fiesta, y que ya no están presente.

González Boy junto a dos de sus hijos durante el pregón / DCA

No quiso dejar escapar la ocasión de animar a los vecinos de Puerto Real, especialmente a los más jóvenes, a que se animen a participar en la fiesta, “aunque sea con dos coloretes para que se mantenga el mejor día del Carnaval, que es el domingo de cabalgata”, dijo para finalizar.

Antes de que se cerrase el acto, la alcaldesa también aprovechó para felicitar al Jartible por su constancia en la fiesta. Y tras ello, fue el Jartible quien prendía la llama que quemó la figura que este año representaba al propio Boy en el Carnaval de 1996, del que se cumplen 30 años y que él mismo homenajeó en la cabalgata.

La quema ponía el cierre al fin de semana grande de la fiesta, aunque aún quedan dos actos pendientes de celebrar para completar la programación. El próximo fin de semana tendrán lugar los dos últimos eventos incluidos en el programa oficial de actividades: la I Garbanzá y actuación de las agrupaciones en la Plaza de Jesús el 28 de febrero a las 12:00 horas y el XXXVI Carnavalito Moruno y concurso de pasodobles Antonio Carbú, el 1 de marzo a las 12:30 horas en la Peña ‘Hay moros en la costa’.