Puerto Real recuerda el incendio del parque de Las Canteras con la esperanza viva de recuperarlo

Puerto Real/Puerto Real conmemora hoy un año del incendio de Las Canteras, con la esperanza de recuperar su parque plenamente a lo largo de los próximos 30 años. Una reforestación que se prevé comience en otoño y que seguirá el proyecto elaborado por la Junta de Andalucía que está prácticamente terminado. Ciudadanos, entidades conservacionistas, representantes de los servicios que intervinieron el día del suceso y responsables políticos de distintas administraciones han asistido al emotivo acto organizado por el aniversario.

"Me ha hecho revivir esos momentos", confiesa Milagros Puente, vecina de Puerto Real e integrante de la asociación El Pulmón de la Bahía de Cádiz. Con los "vellitos de punta", intenta contar cómo fueron esos momentos complicados cuando las llamas devoraban la vegetación de este espacio verde: "Me llegó un mensaje de whatsapp en él decían que los bomberos necesitaban agua para beber y traje unas botellas. Cuando vi a la gente con los cubos de agua me metí a ayudar". La solidaridad ciudadana no estuvo exenta de peligro, la amenaza de caída de dos postes eléctricos -que terminaron en el suelo- les obligó tras la voz de alarma de los efectivos de los cuerpos de seguridad a salir corriendo, aunque volvió a integrarse en otra cadena humana de ayuda. La emoción se le atraviesa en la garganta a esta mujer que hace memoria y habla de cuando niña iba con sus padres a Las Canteras.

"Tenemos la sensación de haber perdido a un familiar", expresa de manera muy gráfica el portavoz de El Pulmón, Íñigo Ruiz, sobre el sentir de la entidad, que comparte con muchos ciudadanos. "Pasamos constantemente por aquí y siempre vienen los recuerdos de las vivencias", abunda.

Los puertorrealeños sienten este lugar como propio, como algo de cada uno de ellos, algo que responde a su origen, "surgió de la gente plantarlo", menciona José Ortiz, presidente del Consorcio Provincial de Bomberos; y de la integración en el día a día de la ciudad, como parte de la actividad educativa de los colegios, de la actividad festiva o de las costumbres de las familias. Por eso, no extrañó, entonces ni ahora, que saliese "ese orgullo del puertorrealeño que nos hace sentir diferentes", en palabras de la alcaldesa, Aurora Salvador, y que numerosas personas se acercaran y se implicaran en las labores de extinción, con sus cubos y sus mangueras, en "una cadena" que, defiende, "nunca se rompa".

La reforestación, a partir de otoño

La cita de este aniversario del incendio de Las Canteras es un acto de agradecimiento a los bomberos -tanto quienes estaban de servicio, como los que se integraron a pesar de estar libres o de provenir de otros parques de la provincia-, "por salvar vidas, lo más importante"; a los servicios municipales, a las fuerzas de seguridad, al Infoca, a las administraciones y a los ciudadanos que contribuyeron a apagar el incendio y a cubrir todas las necesidades que el dispositivo implicó. Igualmente, se destaca la labor de los voluntarios en la limpieza posterior del parque, "unos 3.000-4.000 kilos de vidrio, de basura, que quedaban tras el incendio" y la colaboración de técnicos y expertos de las administraciones (el Ayuntamiento y la Junta), de la Universidad de Cádiz y de las asociaciones ecologistas que han asesorado sobre la mejor forma de recuperar Las Canteras.

El delegado territorial de Sostenibilidad, Óscar Curtidor, desvela que el proyecto de reforestación se está finalizando. La Junta ya intervino de urgencia tras el fuego para dar normalidad a Las Canteras, con una partida de más de 44.000 euros. Ahora, con las aportaciones de las mesas técnicas, y a partir del otoño, ya se está "en disposición de dar nueva vida" al parque.

"La vida de nuestros árboles la salvamos entre todos", apunta en este sentido la regidora, que insiste: "La vida sigue y hay que seguir haciendo vida". La asociación El Pulmón de la Bahía está deseándolo. Ruiz hizo fotos ayer lunes y se muestra "convencido de que va a volver a estar como antes o al menos muy parecido. Vamos a intentarlo". Ya disponen de árboles para plantar cuando a partir de septiembre el Consistorio les permita entrar. "Tenemos contacto con el vivero de Puerto Real y hemos acordado con el dueño comprar con las cuotas de los socios y socias".

Acto de homenaje

De modo simbólico en esta conmemoración se planta un árbol en el perímetro exterior de Las Canteras, en el Paseo María Auxiliadora con la avenida de la Constitución. Antes de colocarlo se introduce en el hoyo una cápsula del tiempo. "Dentro hemos metido el bando de la alcaldesa, fotos de ese día, un trozo de manguera, páginas de periódicos que recogieron el incendio y una mezcla de cenizas como símbolo del ave fénix que renace y de agua que permitirá crear vida", describe Antonio Gil, concejal de Arbolado. El parque queda representado por tres piñas. Junto al algarrobo se ha depositado una parte del tronco de uno de los árboles afectados por el fuego donde se ha puesto una placa en la que puede leerse "en reconocimiento a quienes, con valentía y dedicación, combatieron el incendio del parque de Las Canteras el 6 de agosto de 2023. A la ciudadanía que con su espíritu inquebrantable y esfuerzo incansable protegieron nuestro hogar, nuestro futuro y el pinar como elemento de identidad puertorrealeña".

La dedicatoria abunda en la solidaridad mostrada por la sociedad de Puerto Real, en el ejemplo que suponen para el resto, como los discursos de los intervinientes en el acto, que también insistieron en la esperanza existente por recuperar este lugar para tener "en 30 años unas Canteras más vivas", según Gil. La previsión, detalla el delegado de Arbolado, es que la reforestación se realice, al tener en cuenta "el cambio climático", con especies autóctonas y con la idea de la biodiversidad.