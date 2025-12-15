Puerto Real recibirá 781.708 euros para equipamiento digital interactivo en colegios e institutos públicos

El concejal en el Ayuntamiento de Puerto Real y presidente local del Partido Popular, Vicente Fernández, ha puesto en valor la importante inversión que la Junta de Andalucía va a realizar en el municipio dentro del Proyecto Aula Digital Interactiva (ADI), una iniciativa destinada a modernizar la enseñanza en los centros públicos andaluces y avanzar en la transformación digital del sistema educativo.

Según los datos oficiales del programa, Puerto Real recibirá un total de 781.708 euros, que se destinarán a la instalación de equipamiento digital interactivo en colegios e institutos públicos del municipio, tanto del casco urbano como del Río San Pedro. Oscilan entre los 5.850 euros que se invertirá en la Escuela Infantil Viento del Sur, a los 158.840 euros del IES Virgen del Carmen.

Fernández señala que esta inversión “demuestra que la Junta de Andalucía apuesta de forma clara por la educación pública, dotando a nuestros centros de herramientas modernas que mejoran el aprendizaje y preparan a nuestros alumnos para el futuro”.

Hay que recordar que esta actuación forma parte del despliegue de más de 59.400 aulas digitales interactivas en toda Andalucía, impulsado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, y financiado en gran parte con fondos europeos.

Centros públicos de Puerto Real beneficiados

El proyecto ADI llegará a los siguientes centros educativos públicos de Puerto Real, con las cuantías asignadas a cada uno:

• CEPR Arquitecto Leoz – 82.121,19 €

• CEIP El Trocadero – 42.138,27 €

• Escuela Infantil Elvira Lindo – 10.004,76 €

• CEPER Inspector Francisco Poveda Díaz – 21.213,11 €

• CEIP Juan XXIII – 20.476,12 €

• IES La Jarcia – 54.786,01 €

• Residencia Escolar Las Canteras – 36.126,46 €

• IES Manuel de Falla – 87.300,04 €

• IES Profesor Antonio Muro – 96.590,03 €

• CEIP Reggio – 42.467,29 €

• CEIP Reyes Católicos – 44.358,71 €

• Escuela Infantil Tierra y Libertad – 4.769,03 €

• IES Virgen del Carmen – 158.840,14 €

• IES La Algaida (Río San Pedro) – 37.293,02 €

• CEPR Río San Pedro – 37.373,49 €

• Escuela Infantil Viento del Sur (Río San Pedro) – 5.850,34 €