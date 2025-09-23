Puerto Real recibe más de 50.000 euros para seguir trabajando contra la violencia machista

En la edición del Pacto de Estado contra la violencia de género para el periodo 2025-2026, Puerto Real ha recibido la cantidad de 52.738 euros para el desarrollo de proyectos de prevención y erradicación de la violencia machista y de atención y apoyo a las víctimas, durante el plazo de ejecución que finalizará el 30 de junio de 2026.

Entre las acciones previstas, se incluye la contratación de una trabajadora social para el Centro de Información a la Mujer, al igual que se hiciera la pasada edición, en la que, gracias a esta subvención, se contrataron cuatro profesionales (de asesoramiento jurídico, de atención psicológica, de trabajo social y de gestión administrativa) para el refuerzo de la atención a las víctimas.

Igualmente, se dará continuidad, en la presente edición, a programas desarrollados en años anteriores , como la formación en centros educativos , apoyo a la salud mental de las mujeres , proyectos para mujeres con discapacidad , actos culturales con perspectiva de género , formación a profesionales que atienen en primera línea a las víctimas, sus hijas e hijos , y colaboración municipal con asociaciones en actividades que promuevan la igualdad y en acciones de prevención de la violencia sexista.

La concejala de Feminismos-LGTBI+, Lorena Díaz López, destaca que, gracias a estos fondos, “Puerto Real continúa trabajando por y para las mujeres de la localidad, consolidando recursos de atención, acompañamiento y prevención, y reforzando la lucha contra cualquier forma de violencia machista”.

El ayuntamiento destaca que su compromiso es claro y que no se dará un paso atrás en la defensa de los derechos de las mujeres ni en la construcción de una sociedad libre de violencias de género”.