Balance positivo en accesibilidad al cierre de la temporada de baños en Puerto Real

Aunque el clima reinante aún permite disfrutar de los últimos baños, la temporada de playas en Puerto Real se ha dado oficialmente por terminada, y por tanto los servicios municipales en ella se han retirado. Al término de la temporada, el responsable de mantenimiento urbano, Antonio Gil, ha destacado la buena actitud de la ciudadanía en el uso y disfrute del litoral, lo que ha permitido un “verano de convivencia ejemplar y de servicios cada vez más accesibles y sostenibles”.

Entre las mejoras incorporadas este año, Gil ha destacado las pasarelas flexibles que han facilitado la accesibilidad y movilidad de personas con dificultades. Al objeto de seguir avanzando en servicios, también se han adquirido dos nuevas sillas anfibias, que ayudan a personas con dificultades de movimiento a introducirse en el agua y bañarse sin peligro, con lo cual se ha ampliado esta prestación a zonas que no la tenían. “Estas medidas, junto al trabajo de los distintos departamentos municipales implicados, han contribuido a hacer de nuestras playas espacios más inclusivos”, afirma el responsable municipal.

Destaca también que la temporada se ha caracterizado por la ausencia de algas invasoras o medusas, favoreciendo una experiencia de baño más segura. A ello se suma la “creciente oferta de actividades culturales, de educación ambiental y deportivas”, que enriquecen el verano.

“La ciudadanía, además, ha mostrado una gran comprensión ante la suspensión del uso de las duchas públicas y lavapiés, medida adoptada con el objetivo de concienciar el consumo responsable de agua en un contexto de sequía”, manifiesta Gil.

Otro aspecto que ha destacado han sido los simulacros de rescate acuático, que mejoran la coordinación y eficacia de los servicios de seguridad y emergencias. Así, el concejal Antonio Gil ha reiterado “la actitud ejemplar de nuestra ciudadanía, el compromiso de los servicios municipales y las mejoras que hemos incorporado. Nuestras playas siguen avanzando hacia un modelo moderno, accesible y sostenible, en el que la seguridad, la cultura y el respeto al medio ambiente ocupan un lugar central”.