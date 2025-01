Puerto Real presenta en Fitur su propuesta de turismo de "desconexión"

Puerto Real/Como “el corazón y el pulmón de la Bahía, los dos órganos más importantes para la vida”, así se presentó Puerto Real en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que ayer miércoles arrancó en Madrid. La ciudad acudió, un año más, bajo el paraguas del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz, en cuyo espacio se dio a conocer la oferta de la Villa, en la campaña ‘#DescubrePuerto Real: Turismo de desconexión’.

Fue la alcaldesa, Aurora Salvador, quien, junto a la concejala de Turismo, Virginia Mena, presentó la propuesta para “sentirse en casa sin estar en casa”. Ese el objetivo en el que se ha planteado trabajar el Ayuntamiento de Puerto Real de la mano del sector turístico local.

La campaña del Ayuntamiento llama a desconectar, respirar y saborear Puerto Real. “A disfrutar de la gastronomía tanto del campo como del mar”, apuntó la alcaldesa. “Cualquier época es buena para visitar Puerto Real, donde puedes desconectar del estrés diario y conectar con lo verdaderamente importante”, según la regidora.

El vídeo que acompañó la presentación, elaborado a partir de recursos propios, contaba con la música del guitarrista flamenco jerezano Juan Diego. El tema se llama ‘Circunstancia’, de su álbum Luminaria. En el mismo se hace un recorrido por los elementos claves del municipio, desde los esteros a los pinares, la playa y los deportes náuticos, el Museo El Dique (que además tuvo video propio), lugares históricos y culturales, los esteros naturales… En este sentido, Salvador hizo referencias a las posibilidades que ofrecen los espacios verdes de la Villa, especialmente el Parque Natural Bahía de Cádiz y el Parque de Los Toruños y La Algaida, para la práctica de infinidad de deportes. También hizo especial mención a la Isla del Trocadero, recordando detalles de la batalla, cuyo Bicentenario se celebró el pasado 2023.

La delegada de Turismo, Virginia Mena, destacó “que esta propuesta turística es una primera piedra para una nueva etapa en nuestra ciudad. Y lo hacemos con un mensaje claro: desconecta, respira y saborea. Estamos sobreconectados y Puerto Real es un sitio al que os invitamos para desconectar, para respirar y tomar conciencia y poder disfrutar, y para saborear los productos tan ricos que tenemos; un sitio donde te puedes encontrar a ti mismo”.

Durante el acto, la regidora, Aurora Salvador, adelantó que, con motivo del 120 aniversario del nacimiento del cantaor flamenco Canalejas de Puerto Real, habrá una dedicatoria especial dentro de las actividades culturales de la ciudad.

“Sin la industria turística no seríamos nada, y como Ayuntamiento tenemos que ayudar al sector para que nuestro pueblo también sea un referente. Tenemos muchas inquietudes y tenemos que trabajar juntos para lograrlo, para conseguir que la gente, en Puerto Real, se sienta en casa, aunque no esté en casa. Los que vivimos en el paraíso a veces no lo sabemos reconocer, pero se nos nota”, concluyó la alcaldesa, Aurora Salvador.

La edil de Turismo agradeció la presencia de “representantes de relaciones institucionales de Navantia, empresa que cuenta con el Museo El Dique; a Manolo Catalán, gerente del Gran Hotel Ciudad del Sur; al Villanueva Golf & Croquet, Enrique y José María; a Mamen Hidalgo y Macarena Guerrero, de la Agencia de Viajes de Dónde me voy; a Eugenio de Estero Natural y al resto de empresas que conforman la oferta turística de Puerto Real y que no han podido estar presentes”.

Asimismo, la delegación del Ayuntamiento de Puerto Real aprovechó para mantener diversas reuniones de trabajo con empresas del sector turístico.