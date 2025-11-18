Puerto Real presenta el diagnóstico participativo del Río San Pedro

El pasado 12 de noviembre se presentaron en Puerto Real los resultados del diagnóstico participativo de la barriada Río San Pedro, fruto de las cinco sesiones celebradas desde abril con la implicación directa de la ciudadanía en el marco del proyecto Barrios Convivenciales, orientado a la mejora del entorno urbano.

Durante estas sesiones, vecinos y vecinas han compartido con el Ayuntamiento sus propuestas y la visión del barrio que desean construir. También han participado entidades sociales y representantes institucionales, colaborando junto al vecindario en un proceso que ha permitido definir las principales necesidades y oportunidades de la zona.

Presentación del diagnóstivo del proyecto Barrios Convivenciales en el Río San Pedro / DCA

En la presentación, el teniente de alcaldesa delegado de Urbanismo, José Antonio Montilla, destacó los próximos pasos y compromisos del Ayuntamiento. “Somos conscientes de la necesidad de mejorar la relación entre la administración y el barrio, y de seguir corrigiendo los desperfectos que éste presenta. Hemos destinado una partida para contratar una empresa especializada en la reparación de calles, y estamos trabajando para incrementarla porque no solo en el Río San Pedro, sino en el resto de la población hay numerosos desperfectos a los que hay que poner solución”.

Montilla subrayó que contar con proyectos bien fundamentados es clave para acceder a fondos que permitan impulsar mejoras. En este sentido, el Ayuntamiento ya ha obtenido financiación de Diputación para redactar el proyecto técnico de la calle Proa y una subvención europea para la Agenda Urbana, que permitirá ampliar el análisis realizado con este diagnóstico, mejorar la calidad del entorno urbano y activar la participación ciudadana organizada. Además, se espera poder fomentar una gobernanza local más abierta, ofrecer asesoramiento técnico a iniciativas de economía social transformadora e impulsar el diseño urbano con apoyo del Colegio de Arquitectos.

Este diagnóstico marca un paso importante hacia la renovación integral del Río San Pedro, reforzando la colaboración entre administración y ciudadanía para construir barrios más habitables, sostenibles y participativos.