Puerto Real busca recuperar la memoria colectiva de la calle Soledad con una exposición

El Ayuntamiento de Puerto Real anima a todos los vecinos y vecinas a participar activamente en la creación de una memoria colectiva del entorno urbano tras la reciente transformación de la calle Soledad, convertida en una plataforma única para mejorar la accesibilidad y la convivencia.

El teniente de alcaldesa delegado de Urbanismo, José Antonio Montilla, explica que el objetivo es poner en valor el proceso de renovación y recopilar imágenes que reflejen la evolución y el aspecto actual de esta emblemática vía, que conecta puntos clave como la calle De la Plaza, el Consistorio, el Mercado de Abastos y el Teatro Principal.

Las fotografías podrán mostrar cualquier detalle del entorno: fachadas, actividad comercial, vida vecinal, espacios renovados, elementos históricos o paisajísticos, siempre dentro del ámbito de la calle Soledad, Plaza de Jesús, Mercado y Teatro Principal. Se aceptarán tanto imágenes actuales como antiguas.

Para participar, las imágenes deben enviarse al correo urbanismo@puertoreal.es, indicando nombre y apellidos del autor/a y la fecha de la foto. El plazo de envío finaliza el martes 25 de noviembre.

Las fotografías recopiladas formarán parte de una exposición pública que se difundirá en la web municipal y redes sociales del Ayuntamiento, como reconocimiento a la colaboración ciudadana. “Queremos que la transformación de la calle Soledad sea también un reflejo de cómo la vive su gente. La participación ciudadana es fundamental para construir espacios más humanos y participativos”, concluye Montilla.