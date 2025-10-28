Puerto Real participó en el III Encuentro Provincial de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia

Cinco miembros del Consejo Municipal de la Infancia de Puerto Real han participado en el III Encuentro Provincial de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia de Cádiz, celebrado este pasado fin de semana. El evento, organizado por el Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, en colaboración con la Diputación de Cádiz, tuvo lugar en el albergue Inturjoven de Chipiona.

Más de 120 jóvenes consejeros y consejeras, procedentes de 17 municipios de la provincia, se reunieron para compartir experiencias, propuestas y dinámicas centradas en la participación ciudadana, la salud mental y el bienestar emocional.

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, asistió a la sesión de clausura, en la que los participantes presentaron las conclusiones y el manifiesto final tras varios días de talleres, debates y actividades lúdico-educativas diseñadas para fomentar el trabajo en equipo, la expresión de ideas y la implicación en la vida pública.