Puerto Real participó en el III Encuentro Provincial de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia
Junto a la alcaldesa acudieron cinco miembros del Consejo Municipal de la Infancia
Recupera la receta y prepara los ingredientes: vuelve el concurso de paellas de Puerto Real
Cinco miembros del Consejo Municipal de la Infancia de Puerto Real han participado en el III Encuentro Provincial de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia de Cádiz, celebrado este pasado fin de semana. El evento, organizado por el Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, en colaboración con la Diputación de Cádiz, tuvo lugar en el albergue Inturjoven de Chipiona.
Más de 120 jóvenes consejeros y consejeras, procedentes de 17 municipios de la provincia, se reunieron para compartir experiencias, propuestas y dinámicas centradas en la participación ciudadana, la salud mental y el bienestar emocional.
La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, asistió a la sesión de clausura, en la que los participantes presentaron las conclusiones y el manifiesto final tras varios días de talleres, debates y actividades lúdico-educativas diseñadas para fomentar el trabajo en equipo, la expresión de ideas y la implicación en la vida pública.
También te puede interesar
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.