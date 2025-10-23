Recupera la receta y prepara los ingredientes: vuelve el concurso de paellas de Puerto Real

En las últimas décadas, la pugna entre Tosantos y Halloween para despedir el mes de octubre y dar la bienvenida a noviembre ha sido el debate más recurrente. Casi que nos han obligado a tener que posicionarnos entre el trato dulce que sustituye al susto y los sabores típicos más tradicionales de la fecha: nueces, castañas o chirimoyas.

Sin embargo, así porque sí, porque la Federación de Peñas lanzó la caña hace más de cuarenta años y los puertorrealeños picaron con gusto, el sabor tradicional en la Puerto Real cada 1 de noviembre es el de la paella. Este año tampoco faltará, si el tiempo lo permite.

El Ayuntamiento de Puerto Real, que teniendo en cuenta las dimensiones que ha alcanzado la fiesta ha asumido su organización, junto a la peña ‘Hay oros en la Costa’, que tomó el testigo de la Federación y ha sido quien ha organizado el evento en las últimas décadas, vuelven a convocar el concurso.

Este año se cumple la edición número 38. Podrían ser algunas más, que el concurso ha tenido bajas puntuales por razones obvias como la pandemia y alguna tempestad meteorológica. Será el 1 de noviembre en el ‘paellódromo’ del Recinto Ferial de Las Canteras y contará de nuevo con el patrocino de Tele Puerto Real.

Uno de los grupos que el pasado año participaron en el concurso / C. P.

La cita gastronómica pondrá a prueba a los grupos de amigos, familiares, peñas, compañeros de trabajo… que cada año se retan para presentar ante el jurado la paella más original. Lo que prima es el sabor, pero la presentación es un punto extra y la originalidad también, por lo que a las dotes culinarias hay que sumar otros elementos como la decoración y las innovaciones en los fogones. Así, cada año, se mezcla la cocina más tradicional con la vanguardia.

Para participar en este evento solo hay que reunir a un grupo de amigos y tener ganas de pasarlo bien, ya que no es necesaria una inscripción previa. Una vez elaborada la paella hay que presentarla ante el jurado para que la cate y esperar a la decisión. Será un trabajo complicado para los jueces, ya que cada año son alrededor de medio centenar de grupos los que participan en el concurso, y otros muchos que se suman al acto, aunque no pasan por el jurado.

Cómo llegar y dónde aparcar

El evento se celebra en el Recinto Ferial de Las Canteras, por lo que tienes al propio parque como referencia. Si no eres de Puerto Real pero alguna vez has estado en su feria, ese es el punto de quedada. Si aun así no te orientas, aquí tienes las coordenadas GPS.

El aparcamiento no es un problema ya que el Recinto Ferial al completo se dedica a este evento. Una parte para que se instalen los participantes con todos su ‘chiringuitos’ y el resto es zona de aparcamiento libre.

Si quieres acceder en transporte público, el tren es la mejor opción, ya que la estación de Renfe de Puerto Real está situada a pocos metros del lugar. Eso sí, si optas por esta alternativa, ve ligero de equipaje.

Qué normas hay en el evento

El concurso de paellas es una fiesta familiar, por lo que la primera norma es que están vetados los patosos y malages. Puedes disponer del espacio que se ha habilitado como desees e instalar cuantas mesas, sillas, sombrillas o carpas necesites. La única prohibición expresa es la de usar fuego con leña o carbón. Por último, aunque no haga falta decirlo, hay que colaborar con el mantenimiento del recinto recogiendo tu basura. Añade bolsas de basura a la lista de ingredientes.